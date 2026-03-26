Дивитись матч Україна — Швеція можна на Megogo прямо зараз

Дивитися матч Україна — Швеція у півфіналі плей-оф відбору на чемпіонат світу-2026 можна на платформі MEGOGO. Поєдинок розпочнеться о 21:45.

Відеотрансляція матчу Україна — Швеція

Переглянути зустріч можна на OTT-платформі MEGOGO за передплатами "Оптимальна", "Спорт" та в усіх пакетах "MEGOPACK".

Окрім цього, трансляція матчу буде доступна безплатно на телеканалі "MEGOGO Спорт" у цифровому ефірі Т2 та кабельних мережах.

Матч відбудеться у Валенсії на стадіоні "Леванте" та визначить учасника фіналу плей-оф відбору на чемпіонат світу-2026.

Читайте також:

У разі перемоги збірна України зіграє у вирішальному матчі за вихід на Мундіаль проти переможця пари Польща — Албанія.

Поєдинок має ключове значення для команди Сергія Реброва, адже це шанс продовжити боротьбу за місце на чемпіонаті світу. Також це може зберегти головному тренеру роботу в команді.

Збірна України підходить до гри після підготовчого збору з ослабленим складом без Миколи Матвієнка, Арсенія Батагова, Тараса Михавка, Артема Довбика, Юхима Коноплі та Руслана Маліновського.

Україна: Трубін — Тимчик, Забарний, Бондар, Миколенко — Ярмолюк, Калюжний, Судаков — Циганков, Ванат, Зубков.

Запасні: Нещерет, Різник, Сарапій, Михайліченко, Сваток, Волошин, Гуцуляк, Піхальонок, Яремчук, Шапаренко, Пономаренко, Очеретько.

Швеція: Нордфельдт — Лагербільке, Гін, Лінделеф, Гудмундссон — Йоханссон, Аярі, Карльстрем, Нюгрен — Еланга, Дьокереш.

Запасні: Тернквіст, Ельборг, Бергвалль, Свенссон, Нільсон, Сміт, Бардагжі, Старфельт, Сванберг, Ларссон, Алі, Зенелі.