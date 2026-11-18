Игроки украинской сборной. Фото: uaf.ua

Сборная Украины обыграла грузинских футболистов в заключительном матче Лиги наций УЕФА 2026/27. Поединок 6-го тура группы B2 состоялся во вторник, 17 ноября, на футбольной арене в Кошице в Словакии. Украинские футболисты выиграли со счетом 1:0.

Об этом со ссылкой на трансляцию матча сообщает Новини.LIVE.

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Как прошел матч

Украина одержала самую быструю победу: футболист Даниил Сикан забил гол на первой же минуте матча. Полузащитник сборной Грузии Зурико Давиташвили неудачно сделал передачу назад — украинец перехватил мяч и нанес им удар по воротам соперников.

Результаты предыдущих матчей против Грузии

Украина уже 13-й матч подряд не уступает Грузии. На счету украинской сборной восемь побед. Еще пять раз украинцы сыграли с грузинами вничью. В частности, вничью завершилась предыдущая очная встреча Украины и Грузии 28 сентября в Тбилиси.

Благодаря победе над Грузией Украина сохранила место в дивизионе B на следующий сезон, заняв третье место. На первом месте — Ирландия, на втором — Венгрия, а Грузия занимает четвертое место.

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