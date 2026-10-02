Сборная Украины объявила состав на матч Лиги наций с Северной Ирландией

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера. Фото: УАФ

Сборная Украины определила официальную заявку на матч третьего тура Лиги наций против Северной Ирландии, который состоится 2 октября. Главный тренер Андреа Мальдера включил в список 23 футболиста, тогда как семь игроков остались вне заявки, в частности Владислав Ванат и Виталий Миколенко.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Украинскую ассоциацию футбола.

Реклама

Заявка сборной Украины

В заявку на поединок вошли вратари Георгий Ермаков, Анатолий Трубин и Дмитрий Ризнык. С первых минут должен сыграть вратарь "Шахтера", о чем Мальдера рассказал на пресс-конференции.

Среди защитников тренерский штаб выбрал Илью Крупского, Эдуарда Сарапия, Тараса Михавко, Валерия Бондаря, Илью Забарного и Николая Матвиенко. В этом списке нет ни одного левого защитника после того, как Миколенко из-за травмы покинул команду, а Александр Драмбаев и Богдан Михайличенко остались вне заявки.

В полузащите могут сыграть Владимир Бражко, Андрей Ярмоленко, Георгий Судаков, Назар Волошин, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Иван Варфоломеев, Александр Назаренко, Олег Очеретько, Егор Назарина и Александр Зубков.

Читайте также:

Также в заявку вошли нападающие Роман Яремчук, Матвей Пономаренко, Данило Сикан и Игорь Краснопир.

Кто не сыграет против Северной Ирландии

Вне заявки на матч остались семь футболистов: Виталий Миколенко, Александр Драмбаев, Богдан Михайличенко, Александр Пихаленок, Максим Хлань, Владислав Велетень и Владислав Ванат.

Матч Украина — Северная Ирландия состоится 2 октября в словацкой Трнаве. Начало встречи — в 21:45 по киевскому времени. После двух туров обе команды имеют по четыре очка в Лиге наций.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что сборная Украины сыграла вничью с Грузией со счетом 0:0 во втором туре Лиги наций.

Также Новини.LIVE писал, что сборная Украины победила Венгрию со счетом 1:0, а в конце матча между командами произошла стычка.