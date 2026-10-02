Збірна України оголосила заявку на матч Ліги націй із Північною Ірландією

Заявка України на гру з Північною Ірландією: жодного лівого захисника
Збірна України визначила офіційну заявку на матч третього туру Ліги націй проти Північної Ірландії, який відбудеться 2 жовтня. Головний тренер Андреа Мальдера включив до списку 23 футболістів, тоді як сім гравців залишилися поза заявкою, зокрема Владислав Ванат і Віталій Миколенко.
Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Українську асоціацію футболу.
Заявка збірної України
До заявки на поєдинок потрапили воротарі Георгій Єрмаков, Анатолій Трубін і Дмитро Різник. З перших хвилин має зіграти воротар "Шахтаря", про що Мальдера розповів на пресконференції.
Серед захисників тренерський штаб обрав Іллю Крупського, Едуарда Сарапія, Тараса Михавка, Валерія Бондаря, Іллю Забарного та Миколу Матвієнка. У цьому переліку немає жодного лівого захисника після того, як Миколенко через травму покинув команду, а Олександр Драмбаєв та Богдан Михайліченко залишилися поза заявкою.
У півзахисті можуть зіграти Володимир Бражко, Андрій Ярмоленко, Георгій Судаков, Назар Волошин, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Іван Варфоломеєв, Олександр Назаренко, Олег Очеретько, Єгор Назарина та Олександр Зубков.
Також до заявки увійшли нападники Роман Яремчук, Матвій Пономаренко, Данило Сікан та Ігор Краснопір.
Хто не зіграє проти Північної Ірландії
Поза заявкою на матч залишилися сім футболістів: Віталій Миколенко, Олександр Драмбаєв, Богдан Михайліченко, Олександр Піхальонок, Максим Хлань, Владислав Велетень та Владислав Ванат.
Матч Україна — Північна Ірландія відбудеться 2 жовтня у словацькій Трнаві. Початок зустрічі — о 21:45 за київським часом. Після двох турів обидві команди мають по чотири очки в Лізі націй.
Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що збірна України зіграла внічию з Грузією з рахунком 0:0 у другому турі Ліги націй.
Також Новини.LIVE писав, що збірна України перемогла Угорщину з рахунком 1:0, а наприкінці матчу між командами сталася сутичка.