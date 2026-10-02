Збірна України оголосила заявку на матч Ліги націй із Північною Ірландією

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера. Фото: УАФ

Збірна України визначила офіційну заявку на матч третього туру Ліги націй проти Північної Ірландії, який відбудеться 2 жовтня. Головний тренер Андреа Мальдера включив до списку 23 футболістів, тоді як сім гравців залишилися поза заявкою, зокрема Владислав Ванат і Віталій Миколенко.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Українську асоціацію футболу.

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Заявка збірної України

До заявки на поєдинок потрапили воротарі Георгій Єрмаков, Анатолій Трубін і Дмитро Різник. З перших хвилин має зіграти воротар "Шахтаря", про що Мальдера розповів на пресконференції.

Серед захисників тренерський штаб обрав Іллю Крупського, Едуарда Сарапія, Тараса Михавка, Валерія Бондаря, Іллю Забарного та Миколу Матвієнка. У цьому переліку немає жодного лівого захисника після того, як Миколенко через травму покинув команду, а Олександр Драмбаєв та Богдан Михайліченко залишилися поза заявкою.

У півзахисті можуть зіграти Володимир Бражко, Андрій Ярмоленко, Георгій Судаков, Назар Волошин, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Іван Варфоломеєв, Олександр Назаренко, Олег Очеретько, Єгор Назарина та Олександр Зубков.

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Також до заявки увійшли нападники Роман Яремчук, Матвій Пономаренко, Данило Сікан та Ігор Краснопір.

Хто не зіграє проти Північної Ірландії

Поза заявкою на матч залишилися сім футболістів: Віталій Миколенко, Олександр Драмбаєв, Богдан Михайліченко, Олександр Піхальонок, Максим Хлань, Владислав Велетень та Владислав Ванат.

Матч Україна — Північна Ірландія відбудеться 2 жовтня у словацькій Трнаві. Початок зустрічі — о 21:45 за київським часом. Після двох турів обидві команди мають по чотири очки в Лізі націй.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що збірна України зіграла внічию з Грузією з рахунком 0:0 у другому турі Ліги націй.

Також Новини.LIVE писав, що збірна України перемогла Угорщину з рахунком 1:0, а наприкінці матчу між командами сталася сутичка.