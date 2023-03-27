Благотворительный забег в Киеве: как собирали донаты на ВСУ

Благотворительный забег в Киеве

В воскресенье, 26 марта, в Киеве открыли беговой сезон. Более полутысячи человек одолели расстояние 5 и 10 км в поддержку Вооруженных сил Украины. Во время благотворительного забега собирали деньги для роты артиллеристов.

В "Киевской десятке несокрушимости" приняла участие и команда Новини.LIVE.

Организаторы самых масштабных спортивных мероприятий Украины Run Ukraine открыли беговой сезон благотворительным мероприятием. В Киеве на ВДНХ дистанцию 5 и 10 км преодолевали более полутысячи человек, которые этим задонатили на ВСУ.



























1 / 14

"Мы должны жить, чтобы бороться. Спорт является неотъемлемой частью нашей жизни. Это первый офлайн забег в этом году. Главная наша цель — победа в этой тяжелой войне. В рамках этого мероприятия мы собираем средства для обновления автомобильного парка для третьей штурмовой бригады ВСУ, для роты артиллеристов", — рассказал Иван Третьяков, организационный директор Run Ukraine.

Иван Третьяков

В забеге приняли участие профессиональные спортсмены и любители, семьи и трудовые коллективы, взрослые и дети. Для людей это не только возможность заняться спортом, но своего рода волонтерство.

В поддержку украинской армии в этот день бежали не только в Киеве, но и в 20 странах мира, в частности, в Польше, Германии и США. Следовательно, благотворительный забег объединил несколько тысяч участников, у каждого из которых своя цель.

Команда Новини.LIVE посвятила пробег коллеге Евгению Сакуну, погибшему 1 марта прошлого года от ракетного удара в главную телебашню столицы.

Евгений Сакун

Победительница забега одесситка София устанавливала собственный рекорд и посвятила медаль за скорость друзьям и коллегам на передовой.

"У меня служит коллега, а также родственники. Ребята, мы знаем как вам тяжело, поэтому мы все делаем ради вас", — прокомментировала свою победу одесситка.