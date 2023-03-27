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Спорт і волонтерство: як українці долали "забіг незламності" на підтримку ЗСУ

27 березня 2023 18:50
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Благодійний забіг у Києві: як збирали донати на ЗСУ
Благодійний забіг у Києві
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

В неділю, 26 березня, в Києві відкрили біговий сезон. Понад пів тисячі людей здолали відстань 5 та 10 км на підтримку Збройних сил України. Під час благодійного забігу збирали гроші для роти артилеристів. 

У "Київській десятці незламності" взяла участь і команда Новини.LIVE.

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Організатори наймасштабніших спортивних заходів України Run Ukraine відкрили біговий сезон благодійним заходом. У Києві на ВДНГ дистанцію 5 та 10 км долали понад пів тисячі людей, які цим самим задонатили на ЗСУ. 

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"Ми маємо жити, щоб боротися. Спорт є невід'ємною частиною нашого життя. Це перший офлайн забіг у цьому році. Головна наша ціль — перемога в цій важкій війні. В рамках цього заходу ми збираємо кошти для оновлення автомобільного парку для третьої штурмової бригади ЗСУ, для роти артилеристів", — розповів Іван Третяков, організаційний директор Run Ukraine.

Іван Третяков
Іван Третяков

В забігу взяли участь професійні спортсмени та аматори, родини та трудові колективи, дорослі та діти. Для людей це не лише можливість зайнятися спортом, а й свого роду волонтерство. 

На підтримку української армії в цей день бігли не лише у Києві, а й у 20 країнах світу, зокрема у Польщі, Німеччині та США. Відтак благодійний забіг об'єднав кілька тисяч учасників, у кожного з яких своя ціль. 

Команда Новини.LIVE присвятила пробіг колезі Євгенію Сакуну, який загинув 1 березня минулого року від ракетного удару в головну телевежу столиці. 

Євгеній Сакун
Євгеній Сакун

А от переможниця забігу одеситка Софія встановлювала власний рекорд і присвятила  медаль за швидкість друзям та колегам на передовій. 

переможці

"У мене служить колега, також родичі. Хлопці, ми знаємо як вам тяжко, тому ми все робимо заради вас", — прокоментувала свою перемогу одеситка. 

 

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