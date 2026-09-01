Усик хочет провести бой с Уайлдером в США в марте

Александр Усик. Фото: Reuters

Бывший двукратный абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик может провести следующий бой против американца Деонтея Уайлдера. В команде украинца уже определили желаемые дату и место проведения боя.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на The Ring.

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Деонтей Уайлдер. Фото: instagram.com/bronzebomber

Усик против Уайлдера

Директор команды Усика Сергей Лапин сообщил, что украинский боксер нацелен на поединок с бывшим чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером. По его словам, стороны планируют организовать бой в марте 2027 года на территории США.

Ранее Усик уже неоднократно называл Уайлдера одним из самых интересных возможных соперников для своего прощального поединка. На данный момент именно этот вариант является главным приоритетом для команды украинского чемпиона.

Последний бой Усик провел в ночь на 24 мая, когда техническим нокаутом в 11-м раунде победил Рико Верховена.

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Уайлдер в последний раз выходил на ринг в апреле 2026 года. Американец победил Дерека Чисору раздельным решением судей.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о возможном переходе Михаила Мудрика в "Тоттенхэм", что позволит украинскому вингеру воссоединиться с Роберто Де Дзерби.

Также Новини.LIVE сообщал о решении Лионеля Месси завершить карьеру в сборной Аргентины после многих лет выступлений за национальную команду.