Усик у березні хоче провести бій з Вайлдером у США

Олександр Усик. Фото: Reuters

Колишній дворазовий абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик може провести наступний поєдинок проти американця Деонтея Вайлдера. У команді українця вже визначили бажані дату та місце проведення бою.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на The Ring.

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Деонтей Вайлдер. Фото: instagram.com/bronzebomber

Усик проти Вайлдера

Директор команди Усика Сергій Лапін повідомив, що український боксер націлений на поєдинок із колишнім чемпіоном світу за версією WBC Деонтеєм Вайлдером. За його словами, сторони планують організувати бій у березні 2027 року на території США.

Раніше Усик уже неодноразово називав Вайлдера одним із найцікавіших можливих суперників для свого прощального поєдинку. Наразі саме цей варіант є головним пріоритетом для команди українського чемпіона.

Останній бій Усик провів у ніч на 24 травня, коли технічним нокаутом в 11-му раунді переміг Ріко Верховена.

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Вайлдер востаннє виходив на ринг у квітні 2026 року. Американець переміг Дерека Чісору роздільним рішенням суддів.

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