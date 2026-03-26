Стали известны ставки на матч сборных Украины и Швеции

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.

Букмекеры оценили шансы сборных Украины и Швеции перед полуфинальным матчем плей-офф отбора на чемпионат мира-2026. Поединок состоится 26 марта в Валенсии.

Виктор Цыганков и Владислав Ванат. Фото: УАФ

Украина — Швеция: коэффициенты букмекеров

По данным букмекеров, фаворитом встречи считается сборная Швеции, однако разница в котировках минимальна. Коэффициент на победу Украины в основное время составляет 2,97, на ничью — 3,28, а на победу Швеции — 2,57.

Отметим, что матч будет обслуживать португальская бригада арбитров во главе с Жоау Пинейру. Рефери уже работал на матчах с участием Украины и имеет положительную статистику для сборной Украины.

В частности, в сентябре 2022 года он судил матч против Армении, который завершился разгромной победой Украины со счетом 5:0. Также в ноябре 2024-го Пинейру работал на поединке против Албании, где сборная Украины победила со счетом 2:1.

Читайте также:

История противостояния между Украиной и Швецией насчитывает пять матчей. Сборная Украины имеет преимущество по количеству побед — три.

Сборная Украины побеждала соперника в 2008 году, на Евро-2012, а также в драматическом матче 1/8 финала Евро-2020, где одержала победу в овертайме.

Еще один поединок завершился вничью, а единственную победу сборная Швеции одержала в товарищеском матче.

Победитель матча продолжит борьбу за путевку на чемпионат мира-2026, тогда как проигравшая команда потеряет шанс напрямую выйти на турнир через этот отборочный путь. В финале плей-офф победитель сыграет против победителя пары Польша — Албания.

