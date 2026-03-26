Стали відомі ставки на матч збірних України та Швеції

Стали відомі ставки на матч збірних України та Швеції

Дата публікації: 26 березня 2026 18:49
Стали відомі ставки на матч збірних України та Швеції
Головний тренер збірної України Сергій Ребров. Фото: УАФ

Букмекери оцінили шанси збірних України та Швеції перед півфінальним матчем плей-оф відбору на чемпіонат світу-2026. Поєдинок відбудеться 26 березня у Валенсії.

Про котирування ставок на гру повідомив портал Новини.LIVE.

Виктор Цыганков и Владислав Ванат
Віктор Циганков та Владислав Ванат. Фото: УАФ

Україна — Швеція: коефіцієнти букмекерів

За даними букмекерів, фаворитом зустрічі вважається збірна Швеції, однак різниця в котируваннях мінімальна. Коефіцієнт на перемогу України в основний час становить 2,97, на нічию — 3,28, а на перемогу Швеції — 2,57.

Зазначимо, що матч обслуговуватиме португальська бригада арбітрів на чолі з Жоау Пінейру. Рефері вже працював на матчах за участю України і має позитивну статистику для збірної України.

Зокрема, у вересні 2022 року він судив матч проти Вірменії, який завершився розгромною перемогою України із рахунком 5:0. Також у листопаді 2024-го Пінейру працював на поєдинку проти Албанії, де збірна України перемогла з рахунком 2:1.

Історія протистояння між Україною та Швецією налічує п’ять матчів. Збірна України має перевагу за кількістю перемог — три.

Збірна України перемагала суперника у 2008 році, на Євро-2012, а також у драматичному матчі 1/8 фіналу Євро-2020, де здобула перемогу в овертаймі.

Ще один поєдинок завершився внічию, а єдину перемогу збірна Швеції здобула у товариському матчі.

Переможець матчу продовжить боротьбу за путівку на чемпіонат світу-2026, тоді як команда, що програє, втратить шанс напряму вийти на турнір через цей відбірковий шлях. У фіналі плей-оф переможець зіграє проти переможця пари Польща — Албанія.

Збірна України з футболу ЧС-2026 з футболу Збірна Швеції з футболу
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
