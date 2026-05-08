Сборная Украины сыграет с Польшей во Вроцлаве

Украинская ассоциация футбола официально подтвердила проведение товарищеского матча между сборными Украины и Польши. Поединок состоится 31 мая в польском Вроцлаве.

Об этом сообщила УАФ, передает портал Новини.LIVE.

Украина сыграет два матча

Для сборной Украины этот матч станет одним из двух запланированных летних спаррингов. Ранее также стало известно, что 7 июня украинская команда проведет контрольную игру против Дании в городе Оденсе.

Все три сборные не смогли пробиться в финальную часть чемпионата мира 2026 года. Именно поэтому команды используют июньские матчи для подготовки к осеннему старту нового розыгрыша Лиги наций.

Ожидается, что оба поединка станут дебютными для нового главного тренера сборной Украины. После ухода Сергея Реброва УАФ пока официально не объявила имя нового наставника, однако главным претендентом на должность считается итальянский специалист Андреа Мальдера.

Последний раз сборные Украины и Польши встречались в июне 2024 года в рамках подготовки к Евро-2024. Тогда польская команда победила со счетом 3:1.