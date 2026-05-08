Спорт Стало відомо, де Польща прийме Україну в товариському матчі

Дата публікації: 8 травня 2026 19:44
Збірна України зіграє з Польщею у Вроцлаві
Збірна України з футболу. Фото: Reuters

Українська асоціація футболу офіційно підтвердила проведення товариського матчу між збірними України та Польщі. Поєдинок відбудеться 31 травня у польському Вроцлаві.

Про це повідомила УАФ, передає портал Новини.LIVE.

Україна зіграє два матчі

Для збірної України цей матч стане одним із двох запланованих літніх спарингів. Раніше також стало відомо, що 7 червня українська команда проведе контрольну гру проти Данії в місті Оденсе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Усі три збірні не змогли пробитися до фінальної частини чемпіонату світу 2026 року. Саме тому команди використають червневі матчі для підготовки до осіннього старту нового розіграшу Ліги націй.

Очікується, що обидва поєдинки стануть дебютними для нового головного тренера збірної України. Після відходу Сергія Реброва УАФ поки офіційно не оголосила ім’я нового наставника, однак головним претендентом на посаду вважається італійський фахівець Андреа Мальдера.

Останній раз збірні України та Польщі зустрічалися у червні 2024 року в межах підготовки до Євро-2024. Тоді польська команда перемогла з рахунком 3:1.

Збірна України з футболу Збірна Польщі з футболу товариські матчі
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
