Стала известна реальная причина увольнения Марески из Челси

Энцо Мареска. Фото: Reuters

Лондонский "Челси" после очередной потери очков в АПЛ уволил главного тренера Энцо Мареску. При этом команда шла пятой в АПЛ и находилась в зоне плей-офф Лиги чемпионов.

Журналист Мэтт Лоу в Twitter сообщил, что тренера уволили не за спортивные результаты, а по другим причинам.

Реклама

Читайте также:

Энцо Мареска во время игры "Челси". Фото: Reuters

Почему же уволили Мареску

Как стало известно, Мареска в последнее время проинформировал руководство лондонского клуба о контактах с "Ювентусом" и "Манчестер Сити".

По информации источника, итальянский тренер дал понять, что готов свернуть любые переговоры с другими клубами в случае, если "Челси" предложит ему новый, улучшенный контракт. Впрочем, в клубе это предложение сразу отклонили.

Журналист Бен Джейкобс отмечает, что внутри "Челси" считали сам факт переговоров с другими клубами фактором, который отвлекал Мареску от работы с командой в ключевой момент сезона.

Свой первый матч без Марески "Челси" проведет 4 января. В 20-м туре АПЛ лондонская команда сыграет против "Манчестер Сити".

Напомним, ранее бывший наставник "Динамо" Александр Шовковский в новогоднем поздравлении рассказал о своих проблемах.

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался о гибели тренеров Энтони Джошуа.