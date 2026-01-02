Видео
Стало известно, почему Челси на самом деле уволил Мареска

Стало известно, почему Челси на самом деле уволил Мареску

Дата публикации 2 января 2026 06:15
Стала известна реальная причина увольнения Марески из Челси
Энцо Мареска. Фото: Reuters

Лондонский "Челси" после очередной потери очков в АПЛ уволил главного тренера Энцо Мареску. При этом команда шла пятой в АПЛ и находилась в зоне плей-офф Лиги чемпионов.

Журналист Мэтт Лоу в Twitter сообщил, что тренера уволили не за спортивные результаты, а по другим причинам.

Почему же уволили Мареску

Как стало известно, Мареска в последнее время проинформировал руководство лондонского клуба о контактах с "Ювентусом" и "Манчестер Сити".

По информации источника, итальянский тренер дал понять, что готов свернуть любые переговоры с другими клубами в случае, если "Челси" предложит ему новый, улучшенный контракт. Впрочем, в клубе это предложение сразу отклонили.

Журналист Бен Джейкобс отмечает, что внутри "Челси" считали сам факт переговоров с другими клубами фактором, который отвлекал Мареску от работы с командой в ключевой момент сезона.

Свой первый матч без Марески "Челси" проведет 4 января. В 20-м туре АПЛ лондонская команда сыграет против "Манчестер Сити".

Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
