Стала известна реальная причина увольнения Марески из Челси

Стало известно, почему Челси на самом деле уволил Мареску
Лондонский "Челси" после очередной потери очков в АПЛ уволил главного тренера Энцо Мареску. При этом команда шла пятой в АПЛ и находилась в зоне плей-офф Лиги чемпионов.
Журналист Мэтт Лоу в Twitter сообщил, что тренера уволили не за спортивные результаты, а по другим причинам.
Почему же уволили Мареску
Как стало известно, Мареска в последнее время проинформировал руководство лондонского клуба о контактах с "Ювентусом" и "Манчестер Сити".
По информации источника, итальянский тренер дал понять, что готов свернуть любые переговоры с другими клубами в случае, если "Челси" предложит ему новый, улучшенный контракт. Впрочем, в клубе это предложение сразу отклонили.
Журналист Бен Джейкобс отмечает, что внутри "Челси" считали сам факт переговоров с другими клубами фактором, который отвлекал Мареску от работы с командой в ключевой момент сезона.
Свой первый матч без Марески "Челси" проведет 4 января. В 20-м туре АПЛ лондонская команда сыграет против "Манчестер Сити".
