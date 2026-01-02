Відео
Стало відомо, чому Челсі насправді звільнив Мареску

Ua ru
Дата публікації: 2 січня 2026 06:15
Стала відома реальна причина звільнення Марески з Челсі
Енцо Мареска. Фото: Reuters

Лондонський "Челсі" після чергової втрати очок у АПЛ звільнив головного тренера Енцо Мареску. При цьому команда йшла п’ятою в АПЛ і перебувала в зоні плей-оф Ліги чемпіонів.

Журналіст Метт Лоу у Twitter повідомив, що тренера звільнили не за спортивні результати, а через інші причини.

Читайте також:
Энцо Мареска
Енцо Мареска пыд час гри "Челсі". Фото: Reuters

Чому ж звільнили Мареску

Як стало відомо, Мареска останнім часом поінформував керівництво лондонського клубу про контакти з "Ювентусом" та "Манчестер Сіті".

За інформацією джерела, італійський тренер дав зрозуміти, що готовий згорнути будь-які переговори з іншими клубами у разі, якщо "Челсі" запропонує йому новий, поліпшений контракт. Втім, у клубі цю пропозицію одразу відхилили.

Журналіст Бен Джейкобс зазначає, що всередині "Челсі" вважали сам факт перемовин із іншими клубами фактором, який відволікав Мареску від роботи з командою в ключовий момент сезону.

Свій перший матч без Марески "Челсі" проведе 4 січня. У 20-му турі АПЛ лондонська команда зіграє проти "Манчестер Сіті".

Нагадаємо, раніше колишній наставник "Динамо" Олександр Шовковський в новорічному привітанні розповів про свої проблеми.

Колишній чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі висловився про загибель тренерів Ентоні Джошуа.

футбол звільнення Челсі тренер Енцо Мареска
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
