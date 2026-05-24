Сталлоне эмоционально высказался об Усике перед боем в Гизе

Сильвестр Сталоне. Фото: instagram.com/officialslystallone/

Американский легендарный актер Сильвестр Сталлоне поделился эмоциональными словами о чемпионе мира WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александре Усике. Голливудская звезда отметил не только спортивные качества украинца, но и его характер вне ринга.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram Сталлоне.

Читайте также:

Сталлоне высказался об Усике

Сталлоне отметил, что Усик остается примером человека, который даже в самых сложных ситуациях сохраняет оптимизм.

"Этот человек блестящий не только на ринге. Он блестящий и вне его", — написал Сталлоне.

Также актер обратил внимание на психологическую устойчивость украинского чемпиона, который несмотря на трудности смотрит на мир оптимистично.

"Это человек, который сталкивается со страхом так, как мало кто из нас когда-нибудь столкнется, и все же он смотрит на мир оптимистично", — отметил американский актер.

Сталлоне давно интересуется боксом и неоднократно посещал крупные поединки с участием Усика. Его роль Рокки Бальбоа в фильме "Рокки" сделала очень много для популяризации бокса в мире.

Отметим, что ранее Сталлоне уже встречался с Усиком во время крупных боксерских событий.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, где и когда состоится поединок между Александром Усиком и Рико Верхувеном, а также кто покажет бой в прямом эфире.

Кроме того, Новини.LIVE писал, что автор образа Усика рассказал о символике белого костюма, который чемпион выбрал для предматчевой пресс-конференции.