Сталлоне емоційно висловився про Усика перед боєм у Гізі

Сільвестр Сталоне. Фото: instagram.com/officialslystallone/

Американський легендарний актор Сільвестр Сталлоне поділився емоційними словами про чемпіона світу WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика. Голлівудська зірка відзначив не лише спортивні якості українця, а й його характер поза рингом.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Instagram Сталлоне.

Сталлоне висловився про Усика

Сталлоне наголосив, що Усик залишається прикладом людини, яка навіть у найскладніших ситуаціях зберігає оптимізм.

"Цей чоловік блискучий не лише на рингу. Він блискучий і поза ним", — написав Сталлоне.

Також актор звернув увагу на психологічну стійкість українського чемпіона, який попри труднощі дивиться на світ оптимістично.

"Це людина, яка стикається зі страхом так, як мало хто з нас коли-небудь зіштовхнеться, і все ж він дивиться на світ оптимістично", — зазначив американський актор.

Сталлоне давно цікавиться боксом та неодноразово відвідував великі поєдинки за участю Усика. Його роль Роккі Бальбоа у фільмі "Роккі" зробила дуже багато для популяризації боксу у світі.

Зазначимо, що раніше Сталлоне вже зустрічався з Усиком під час великих боксерських подій.

