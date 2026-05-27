Стародубцева сотворила сенсацию на Ролан Гаррос и выбила Рыбакину

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева сенсационно пробилась в третий круг Ролан Гаррос-2026. В напряженном матче украинка одолела вторую ракетку мира Елену Рыбакину.

Матч завершился со счетом 3:6, 6:1, 7:6 в пользу украинки, сообщил портал Новини.LIVE.

Первый сет неудачно сложился для Стародубцевой. Рыбакина быстро захватила инициативу и повела 5:1. Украинка смогла отыграть один брейк, но Елена без проблем закрыла сет — 6:3.

Зато во втором сете уже Стародубцева доминировала и дважды взяла подачу соперницы. Юлия уверенно довела партию до победы — 6:1.

Решающий сет стал самым напряженным в матче. Украинка повела 4:1, но не смогла удержать преимущество. Рыбакина вернулась в игру благодаря двум реализованным брейкам и перевела сет на тайбрейк.

На тайбрейке Стародубцева сыграла максимально уверенно. Украинка проиграла лишь один розыгрыш на своей подаче и одержала победу — 7:6.

Для Юлии это первая в карьере победа над теннисисткой из топ-10 мирового рейтинга. До этого она проиграла все шесть предыдущих матчей против соперниц из топ-10.

Также Стародубцева во второй раз в карьере вышла в третий круг турнира Большого шлема. В последний раз ей это удавалось именно на Ролан Гаррос в прошлом сезоне.

Следующей соперницей украинки станет победительница матча между американкой Хейли Баптист и китаянкой Ван Сиюй.

