Головна Спорт Стародубцева вибила з Ролан Гаррос другу ракетку світу Олену Рибакіну

Дата публікації: 27 травня 2026 19:41
Стародубцева створила сенсацію на Ролан Гаррос та вибила Рибакіну
Юлія Стародубцева. Фото: Reuters

Українська тенісистка Юлія Стародубцева сенсаційно пробилася до третього кола Ролан Гаррос-2026. У напруженому матчі українка здолала другу ракетку світу Єлєну Рибакіну.

Матч завершився з рахунком 3:6, 6:1, 7:6 на користь українки, повідомив портал Новини.LIVE.

Стародубцева сенсаційно вибила Рибакіну

Перший сет невдало склався для Стародубцевої. Рибакіна швидко захопила ініціативу та повела 5:1. Українка змогла відіграти один брейк, але Олена без проблем закрила сет — 6:3.

Натомість у другому сеті вже Стародубцева домінувала та двічі взяла подачу суперниці. Юлія впевнено довела партію до перемоги — 6:1.

Вирішальний сет став найнапруженішим у матчі. Українка повела 4:1, але не змогла втримати перевагу. Рибакіна повернулася у гру завдяки двом реалізованим брейкам та перевела сет на тайбрейк.

На тайбрейку Стародубцева зіграла максимально впевнено. Українка програла лише один розіграш на власній подачі та здобула перемогу — 7:6.

Для Юлії це перша в кар’єрі перемога над тенісисткою з топ-10 світового рейтингу. До цього вона програла всі шість попередніх матчів проти суперниць з топ-10.

Також Стародубцева вдруге в кар’єрі вийшла до третього кола турніру Великого шлема. Востаннє їй це вдавалося саме на Ролан Гаррос минулого сезону.

Наступною суперницею українки стане переможниця матчу між американкою Гейлі Баптіст та китаянкою Ван Сіюй.

Ролан Гаррос Юлія Стародубцева Олена Рибакіна
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
