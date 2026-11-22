Украинский футболист «Утрехта» Артем Степанов. Фото: "Утрехт"

В субботу, 21 ноября, украинский нападающий "Утрехта" Артем Степанов отметился забитым мячом в матче 13-го тура чемпионата Нидерландов против "Камбюра". Для 19-летнего футболиста этот гол стал шестым в сезоне 2026/27 и первым с 13 сентября, однако его команда потерпела домашнее поражение со счетом 2:3.

О результате матча сообщает Новини.LIVE.

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Артем Степанов. Фото: "Утрехт"

Степанов забил в матче против "Камбюра"

Украинский форвард вышел в стартовом составе хозяев на стадионе "Галгенвард".

Первыми отличились гости. На 25-й минуте счет открыл Николас Биндер, а на 55-й Ильес Амаш удвоил преимущество "Камбюра".

На 60-й минуте Степанов сократил отставание "Утрехта". После передачи Йориса ван Оверема украинец нанес результативный удар правой ногой из центра штрафной площади.

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На 75-й минуте нападающего заменил Сем ван Дейн, который впоследствии сравнял счет. Однако на 83-й минуте Морган Костарелли забил победный мяч гостей.

Статистика Артема Степанова в сезоне

Украинский футболист провел 11 матчей за "Утрехт" во всех турнирах текущего сезона.

На его счету шесть забитых мячей. После тяжелой травмы, которую он получил в сентябре, голов не забивал.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что "Манчестер Сити" сыграл вничью с "Фулхэмом" в домашнем матче 11-го тура английской Премьер-лиги со счетом 1:1. Для манчестерского клуба этот результат стал четвертым подряд матчем без победы в чемпионате.

Также Новини.LIVE писал, что украинская боксерша Кира Макогоненко рассказала об отказе от предложения выступать за сборную США. 18-летняя спортсменка объяснила свое решение желанием оставаться верной Украине.