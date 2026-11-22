Український футболіст "Утрехта" Артем Степанов. Фото: "Утрехт"

У суботу, 21 листопада, український нападник "Утрехта" Артем Степанов відзначився забитим м'ячем у матчі 13-го туру чемпіонату Нідерландів проти "Камбюра". Для 19-річного футболіста цей гол став шостим у сезоні 2026/27 та першим із 13 вересня, однак його команда зазнала домашньої поразки з рахунком 2:3.

Про результат матчу повідомляє Новини.LIVE.

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Артем Степанов. Фото: "Утрехт"

Степанов забив у матчі проти "Камбюра"

Український форвард вийшов у стартовому складі господарів на стадіоні "Галгенвард".

Першими відзначилися гості. На 25-й хвилині рахунок відкрив Ніколас Біндер, а на 55-й Ільєс Амаш подвоїв перевагу "Камбюра".

На 60-й хвилині Степанов скоротив відставання "Утрехта". Після передачі Йоріса ван Оверема українець завдав результативного удару правою ногою з центру штрафного майданчика.

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На 75-й хвилині нападника замінив Сем ван Дейн, який згодом зрівняв рахунок. Проте на 83-й хвилині Морган Костареллі забив переможний м'яч гостей.

Статистика Артема Степанова в сезоні

Український футболіст провів 11 матчів за "Утрехт" у всіх турнірах поточного сезону.

У його активі шість забитих м'ячів. Після важкої травми, яку він отримав у вересні, голів не забивав.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що "Манчестер Сіті" зіграв унічию з "Фулгемом" у домашньому матчі 11-го туру англійської Прем'єр-ліги з рахунком 1:1. Для манчестерського клубу цей результат став четвертим поспіль матчем без перемоги в чемпіонаті.

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