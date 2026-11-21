Гра "Манчестер Сіті" проти "Фулгема". Фото: Action Images via Reuters

"Манчестер Сіті" не зумів здобути перемогу над "Фулгемом" у домашньому поєдинку 11-го туру англійської Прем’єр-ліги. Матч завершився нічиєю з рахунком 1:1. Внаслідок цього безвиграшна серія команди зросла до чотирьох зустрічей.

Про це повідомляє Sport RBC.UA, передає Новини.LIVE.

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"Манчестер Сіті " проти "Фулгема"

Гості відкрили рахунок на 16-й хвилині. Родріго Муніс завершив атаку лондонців точним ударом, внаслідок чого його команда вийшла вперед.

На 24-й хвилині Ерлінг Голанд забив гол, проте арбітр його не зарахував. Суддя побачив порушення з боку нападника проти голкіпера Бернда Лено.

Попри спроби відігратися, до завершення першого тайму "Манчестер Сіті" не вдалося змінити рахунок на табло.

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Після перерви господарі активніше пішли уперед і на 58-й хвилині досягли свого. Розіграш кутового завершився тим, що Елліот Андерсон опинився з м’ячем біля штрафного майданчика та ударом із повітря забив у ворота "Фулгема".

У заключній частині матчу жодній із команд так і не вдалося забити вирішальний м’яч.

До цього матчу "Манчестер Сіті" перемагав "Фулгем" у 20 зустрічах поспіль. Нічия на "Етіхаді" перервала серію.

Водночас лондонці не можуть обіграти манчестерців із 2009 року.

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