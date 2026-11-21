Матч Манчестер Сити против Фулхэма. Фото: Action Images via Reuters

"Манчестер Сити" не сумел одержать победу над "Фулхэмом" в домашнем матче 11-го тура английской Премьер-лиги. Матч завершился ничьей со счётом 1:1. В результате этого безвыигрышная серия команды увеличилась до четырёх матчей.

Об этом сообщает Sport RBC.UA, передает Новини.LIVE.

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"Манчестер Сити" против "Фулхэма"

Гости открыли счёт на 16-й минуте. Родриго Мунис завершил атаку лондонцев точным ударом, в результате чего его команда вышла вперёд.

На 24-й минуте Эрлинг Холанд забил гол, однако арбитр его не засчитал. Судья зафиксировал нарушение со стороны нападающего против вратаря Бернда Лено.

Несмотря на попытки отыграться, до конца первого тайма "Манчестер Сити" не удалось изменить счёт на табло.

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После перерыва хозяева активнее пошли вперед и на 58-й минуте достигли своего. Розыгрыш углового завершился тем, что Эллиот Андерсон оказался с мячом у штрафной площадки и ударом с лету забил в ворота "Фулхэма".

В заключительной части матча ни одной из команд так и не удалось забить решающий гол.

До этого матча «Манчестер Сити» побеждал "Фулхэм" в 20 встречах подряд. Ничья на "Этихаде" прервала эту серию.

В то же время лондонцы не могут обыграть манчестерцев с 2009 года.

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