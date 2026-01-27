Чем занимается жена Ильи Забарного в Париже - фото

Стильная жена Забарного показала, как проводит время в Париже
Украинский центрбек "ПСЖ" Илья Забарный проводит не лучший первый сезон в команде. В то же время дома он всегда имеет поддержку от жены Ангелины, которая хорошо его знает и понимает.
Пока Илья находится на тренировках, Ангелина или работает, или интересно проводит свободное время. Частью своей жизни в Париже девушка поделилась в Instagram.
Чем занимается Ангелина Забарная в Париже
На опубликованных фото в Париже Забарная предстает в элегантных и сдержанных образах, сочетая классический стиль с современной городской эстетикой.
На уличных снимках она позирует на фоне исторической застройки столицы Франции. Ее образ дополняют светлое пальто с поясом, аккуратно уложенные длинные волосы и минималистичные аксессуары. Атмосферу кадров усиливают зимний Париж, снег на брусчатке и мягкий солнечный свет.
Часть фотографий сделана в интерьерах - в ресторане и отеле с классическим парижским декором. Здесь Ангелина выбрала образы в стиле smart casual: жакет, черный топ, светлые джинсы и лаконичную сумку.
Отдельные кадры — за столиком в кафе под стеклянным куполом и во время прогулки по саду — передают атмосферу неспешного отдыха. На фото с девушками игроков "ПСЖ" она выглядит естественно и раскованно.
