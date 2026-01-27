Відео
Головна Спорт Стильна дружина Забарного показала, як проводить час у Парижі

Стильна дружина Забарного показала, як проводить час у Парижі

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 07:58
Чим займається дружина Іллі Забарного в Парижі — фото
Ангеліна Забарна. Фото: instagram.com/angelina.zabarna

Український центрбек "ПСЖ" Ілля Забарний проводить не найкращий перший сезон у команді. Водночас удома він завжди має підтримку від дружини Ангеліни, яка добре його знає та розуміє.

Поки Ілля перебуває на тренуваннях, Ангеліна або працює, або цікаво проводить вільний час. Частиною свого життя в Парижі дівчина поділилася в Instagram.

Ангеліна та Ілля Забарні. Фото: instagram.com/angelina.zabarna

Чим займається Ангеліна Забарна в Парижі

На опублікованих фото в Парижі Забарна постає в елегантних і стриманих образах, поєднуючи класичний стиль із сучасною міською естетикою.

На вуличних знімках вона позує на тлі історичної забудови столиці Франції. Її образ доповнюють світле пальто з поясом, акуратно укладене довге волосся та мінімалістичні аксесуари. Атмосферу кадрів підсилюють зимовий Париж, сніг на бруківці та м’яке сонячне світло.

Ангелина Забарная
Ангеліна Забарна. Фото: instagram.com/angelina.zabarna
Ангелина Забарная
Ангеліна Забарна. Фото: instagram.com/angelina.zabarna
Ангелина Забарная
Ангеліна Забарна. Фото: instagram.com/angelina.zabarna

Частина фотографій зроблена в інтер’єрах — у ресторані та готелі з класичним паризьким декором. Тут Ангеліна обрала образи в стилі smart casual: жакет, чорний топ, світлі джинси та лаконічну сумку.

Ангелина Забарная
Ангеліна Забарна. Фото: instagram.com/angelina.zabarna
Ангелина Забарная
Ангеліна Забарна. Фото: instagram.com/angelina.zabarna

Окремі кадри — за столиком у кафе під скляним куполом і під час прогулянки садом — передають атмосферу неспішного відпочинку. На фото з дівчатами гравців "ПСЖ" вона виглядає природно й розкуто.

Ангелина Забарная
Ангеліна Забарна. Фото: instagram.com/angelina.zabarna
Ангелина Забарная
Ангеліна Забарна з дівчатами гравців "ПСЖ". Фото: instagram.com/angelina.zabarna

Нагадаємо, джерело повідомило про покращення стану здоров'я легендарного "Червоного барона".

Дружина сина Девіда Бекхема Бруклін піддалася критиці родички свого колишнього хлопця.

В НОК України назвали спортсменів, які поїдуть на Олімпійські ігри-2026.

футбол Париж ПСЖ Ілля Забарний дружини футболістів Ангеліна Забарна
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
