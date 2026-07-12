Супряга назвал команду, с которой готовится к новому сезону

Владислав Супряга. Фото: «Динамо»/«Эпицентр». Коллаж: Новости.LIVE

Андрей Гончар Редактор

Нападающий киевского "Динамо" Владислав Супряга впервые прокомментировал свою ситуацию после окончания аренды в "Эпицентре". Форвард рассказал, где сейчас тренируется, общался ли с главным тренером Игорем Костюком и планирует ли остаться в команде.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Украинский футбол".

Владислав Супряга. Фото: "Эпицентр"

Супряга тренируется с молодежной командой

По окончании прошлого сезона Владислав вернулся в "Динамо", однако не попал в заявку команды на матчи первого квалификационного раунда Лиги Европы. Кроме того, нападающего не включили в состав, отправившийся на учебно-тренировочные сборы в Австрию.

Футболист опроверг информацию о том, что поддерживает форму индивидуально.

"Я тренируюсь не самостоятельно, а с командой U-21. Больше ничего конкретного пока вам сказать не могу. Чуть позже", — заявил Супряга.

Останется ли нападающий в "Динамо"

По словам футболиста, он пока не имел ни одного разговора с главным тренером "Динамо" Игорем Костюком относительно своего будущего.

На вопрос о возможном уходе из киевского клуба Супряга ответил, что сейчас полностью сосредоточен на выполнении действующего контракта.

"Пока я на контракте с "Динамо", а дальше — время покажет", — сказал нападающий.

В прошлом сезоне 26-летний нападающий выступал на правах аренды за "Эпицентр" из Каменца-Подольского. В 23 матчах во всех турнирах он забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Контракт Супряги с киевским "Динамо" действует до 30 июня 2027 года. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость украинского нападающего составляет 400 тысяч евро.

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