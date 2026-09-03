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Главная Спорт Суркис решил ничего не менять в Динамо: Костюк остается

Суркис решил ничего не менять в Динамо: Костюк остается

Ua ru
3 сентября 2026 14:36
Динамо может сменить главного тренера, но сроки переносятся
Игорь Суркис. Фото: "Динамо" Киев

Будущее главного тренера киевского "Динамо" Игоря Костюка остается под вопросом после неудачного старта сезона. В то же время поражение от "Буковины" не приведет к немедленной отставке наставника.

По информации журналиста Дмитрия Шпирка в эфире YouTube-канала "Взбірна", решающими для тренера могут стать ближайшие матчи команды, сообщает портал Новини.LIVE.

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Игорь Костюк
Игорь Костюк. Фото: "Динамо" Киев

Когда могут уволить Костюка

По словам Шпирко, ожидается, что Костюк продолжит работать с командой как минимум до международной паузы на матчи сборных. Именно тогда руководство клуба может приступить к поиску нового главного тренера.

В сентябре "Динамо" должно провести матчи чемпионата Украины против ЛНЗ, "Эпицентра" и "Зари". Именно результаты этих поединков могут определить дальнейшую судьбу Костюка.

Ранее сообщалось, что руководство киевского клуба уже анализирует кандидатуры возможных преемников Костюка. Среди претендентов называют ассистента главного тренера "Полесья" Сергея Кравченко и польского специалиста Мацея Кендзьорека, который сейчас работает в тренерском штабе "Динамо". Оба кандидата, как и Костюк, имеют минимальный опыт самостоятельной работы в качестве главных тренеров взрослых команд.

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Напомним, ранее портал Новини.LIVE писал о новом достижении Марты Костюк на US Open, где украинка довела количество своих побед в основной сетке турнира до десяти.

Также Новини.LIVE сообщал, что проблемы со здоровьем Руслана Нещерета осложнились из-за ошибки клубных врачей "Динамо", в результате чего голкипер выбыл на более длительный срок.

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Динамо УПЛ Игорь Суркис тренер Игорь Костюк
Агабекян Карен - редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Агабекян Карен

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