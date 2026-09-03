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Головна Спорт Суркіс вирішив нічого не змінювати в Динамо: Костюк залишається

Суркіс вирішив нічого не змінювати в Динамо: Костюк залишається

Ua ru
3 вересня 2026 14:36
Динамо може змінити головного тренера, але строки переносяться
Ігор Суркіс. Фото: "Динамо" Київ

Майбутнє головного тренера київського "Динамо" Ігоря Костюка залишається під питанням після невдалого старту сезону. Водночас поразка від "Буковини" не призведе до негайної відставки наставника.

За інформацією журналіста Дмитра Шпірка в ефірі YouTube-каналу "Взбірна", вирішальними для тренера можуть стати найближчі матчі команди, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Игорь Костюк
Ігор Костюк. Фото: "Динамо" Київ

Коли можуть звільнити Костюка

За словами Шпірка, очікується, що Костюк продовжить працювати з командою щонайменше до міжнародної паузи на матчі збірних. Саме тоді керівництво клубу може розпочати пошуки нового головного тренера.

У вересні "Динамо" має провести матчі чемпіонату України проти ЛНЗ, "Епіцентра" та "Зорі". Саме результати цих поєдинків можуть визначити подальшу долю Костюка.

Раніше повідомлялося, що керівництво київського клубу вже аналізує кандидатури можливих наступників Костюка. Серед претендентів називають асистента головного тренера "Полісся" Сергія Кравченка та польського фахівця Мацея Кендзьорека, який нині працює у тренерському штабі "Динамо". Обидва кандидати, як і Костюк, мають мінімальний досвід самостійної роботи головними тренерами дорослих команд.

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Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE писав про нове досягнення Марти Костюк на US Open, де українка довела кількість своїх перемог в основній сітці турніру до десяти.

Також Новини.LIVE повідомляв, що проблеми зі здоров'ям Руслана Нещерета ускладнилися через помилку клубних лікарів "Динамо", внаслідок чого голкіпер вибув на триваліший термін.

Динамо УПЛ Ігор Суркіс тренер Ігор Костюк
Агабекян Карен - редактор, спортивний оглядач
Автор:
Агабекян Карен

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