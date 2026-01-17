Тайсон Фьюри поздравил Усика с 39-летием - что он написал

Тайсон Фьюри обратился к Усику с неожиданными словами
Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик 17 января празднует свой 39-й день рождения. Не обошел это событие его бывший соперник Тайсон Фьюри.
Британский боксер обратился к Усику в Instagram.
Фьюри дал характеристику Усику
Тайсон Фьюри обратился с поздравлением к Усику по случаю дня рождения.
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри опубликовал теплые слова в адрес Александра, отметив его как великого бойца и благословенного человека, а также пожелал защиты для него и его семьи.
"С днем рождения, чемпион. Великий боец и благословенный человек. Иисус, храни его и его семью", — написал Фьюри.
Фьюри дважды проиграл Усику в 2024 году. Оба боя прошли всю дистанцию и завершились решениями судей.
