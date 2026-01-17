Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Тайсон Фьюри обратился к Усику с неожиданными словами

Тайсон Фьюри обратился к Усику с неожиданными словами

Ua ru
Дата публикации 17 января 2026 18:49
Тайсон Фьюри поздравил Усика с 39-летием - что он написал
Тайсон Фьюри. Фото: кадр из видео

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик 17 января празднует свой 39-й день рождения. Не обошел это событие его бывший соперник Тайсон Фьюри.

Британский боксер обратился к Усику в Instagram.

Реклама
Читайте также:

Фьюри дал характеристику Усику

Тайсон Фьюри обратился с поздравлением к Усику по случаю дня рождения.

Тайсон Фьюри
Фьюри поздравил Усика. Фото: скриншот

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри опубликовал теплые слова в адрес Александра, отметив его как великого бойца и благословенного человека, а также пожелал защиты для него и его семьи.

"С днем рождения, чемпион. Великий боец и благословенный человек. Иисус, храни его и его семью", — написал Фьюри.

Фьюри дважды проиграл Усику в 2024 году. Оба боя прошли всю дистанцию и завершились решениями судей.

Напомним, ранее жестко подрались бывшие игроки сборной Украины Артем Милевский и Сергей Рыбалка.

Усик рассказал, как может помочь Владимиру Кличко в возвращении на ринг.

Александр Усик бокс Тайсон Фьюри супертяжелый вес профессиональный бокс украинские боксеры
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации