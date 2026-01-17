Тайсон Ф’юрі привітав Усика з 39-річчям — що він написав

Тайсон Ф'юрі. Фото: кадр з відео

Об'єднаний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик 17 січня святкує свій 39-й день народження. Не оминув цю подію його колишній суперник Тайсон Ф'юрі.

Британський боксер звернувся до Усика в Instagram.

Тайсон Ф’юрі звернувся з привітанням до Усика з нагоди дня народження.

Ф’юрі привітав Усика. Фото: скриншот

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі опублікував теплі слова на адресу Олександра, відзначивши його як великого бійця та благословенну людину, а також побажав захисту для нього та його родини.

"З днем народження, чемп. Великий боєць і благословенна людина. Ісусе, бережи його та його родину", — написав Ф’юрі.

Ф’юрі двічі програв Усику в 2024 році. Обидва бої пройшли всю дистанцію та завершились рішеннями суддів.

