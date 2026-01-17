Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Тайсон Ф'юрі звернувся до Усика з несподіваними словами

Тайсон Ф'юрі звернувся до Усика з несподіваними словами

Ua ru
Дата публікації: 17 січня 2026 18:49
Тайсон Ф’юрі привітав Усика з 39-річчям — що він написав
Тайсон Ф'юрі. Фото: кадр з відео

Об'єднаний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик 17 січня святкує свій 39-й день народження. Не оминув цю подію його колишній суперник Тайсон Ф'юрі.

Британський боксер звернувся до Усика в Instagram.

Реклама
Читайте також:

Ф'юрі дав характеристику Усику

Тайсон Ф’юрі звернувся з привітанням до Усика з нагоди дня народження.

Тайсон Фьюри
Ф’юрі привітав Усика. Фото: скриншот

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі опублікував теплі слова на адресу Олександра, відзначивши його як великого бійця та благословенну людину, а також побажав захисту для нього та його родини.

"З днем народження, чемп. Великий боєць і благословенна людина. Ісусе, бережи його та його родину", — написав Ф’юрі.

Ф’юрі двічі програв Усику в 2024 році. Обидва бої пройшли всю дистанцію та завершились рішеннями суддів.

Нагадаємо, раніше жорстко побилися колишні гравці збірної України Артем Мілевський та Сергій Рибалка.

Усик розповів, як може допомогти Володимиру Кличку в поверненні на ринг.

Олександр Усик бокс Тайсон Ф'юрі суперважка вага професійний бокс українські боксери
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації