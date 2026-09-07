Тайсон Фьюри предложил Александру Усику провести третий поединок

Бой Тайсона Фьюри и Александра Усика. Фото: REUTERS/Andrew Couldridge

Двукратный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе — британец Тайсон Фьюри — бросил вызов украинскому боксеру Александру Усику. Он предложил украинцу в ноябре провести третий поединок. По словам британского боксера, Энтони Джошуа, с которым он должен был встретиться на ринге, "снова облажался" — пора повторить бой с Усиком. Ранее украинский спортсмен дважды побеждал Фьюри.

Об этом со ссылкой на Xboxing сообщает Новини.LIVE.

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Приглашение Усика на бой

"Александр, ты знаешь, что он (Энтони Джошуа, — Ред.) слаб духом. Он никогда не решился бы сражаться с Цыганским королем, в отличие от тебя, который имел смелость сделать это дважды", — заявил британец.

Он признал, что Усик два раза подряд одерживал над ним победу, но отметил, что стоит провести реванш.

"Теперь мяч на твоей стороне, Александр. Ты хочешь сразиться со мной в этом году, в 2026-м, или уже ставишь на этом точку? Дай мне знать, потому что я уже ищу нового соперника", — заявил Тайсон Фьюри.

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