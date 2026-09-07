Тайсон Ф'юрі запропонував Олександру Усику втретє провести поєдинок

Бій Тайсона Ф'юрі та Олександра Усика. Фото: REUTERS/Andrew Couldridge

Дворазовий чемпіон світу з боксу в надважкій вазі — британець Тайсон Ф'юрі — кинув виклик українському боксеру Олександру Усику. Він запропонував українцеві в листопаді втретє провести поєдинок. За словами британського боксера, Ентоні Джошуа, із яким він мав зустрітися на ринзі, "знову облажався" — час повторити бій з Усиком. Раніше український спортсмен двічі перемагав Ф'юрі.

Про це з посиланням на Xboxing передає Новини.LIVE.

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Запрошення Усика на бій

"Олександре, ти знаєш, що він (Ентоні Джошуа, — Ред.) слабкий духом. Він ніколи не наважився б битися з Циганським королем, на відміну від тебе, який мав сміливість зробити це двічі", — заявив британець.

Він визнав, що Усик два рази поспіль здобував над ним перемогу, але зазначив, що варто провести реванш.

"Тепер м’яч на твоєму боці, Олександре. Ти хочеш битися зі мною цього року, у 2026-му, чи вже ставиш на цьому крапку? Дай мені знати, бо я вже шукаю нового суперника", — заявив Тайсон Ф'юрі.

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Також Новини.LIVE з посиланням на Національний олімпійський комітет України та національної олімпійської збірної України писав, що українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виборола срібло у фіналі Діамантової ліги сезону-2026. Для спортсменки це вже шосте поспіль призове місце у фіналах цієї ліги. Серед її здобутків три срібні нагороди та три "діаманти".