Топ-8 клубов, исчезнувших во время полномасштабной войны в Украине

Футбольный клуб "Днепр-1". Фото: "Днепр-1"

Агабекян Карен редактор, спортивный обозреватель

Полномасштабное вторжение России также больно ударило по украинскому футболу. Из-за войны одни клубы потеряли финансирование, другие — стадионы и инфраструктуру, а некоторые вообще прекратили существование.

Портал Новини.LIVE вспомнил семь известных команд, которые исчезли с футбольной карты Украины.

Футболисты ФК "Ворскла". Фото: ФК "Ворскла"

"Таврия"

Первый чемпион независимой Украины и обладатель Кубка Украины после оккупации Крыма в 2014 году был вынужден возрождаться на материковой части страны.

Команда выступала во Второй лиге и базировалась в Херсонской области. После начала полномасштабного вторжения "Таврия" потеряла инвестора и окончательно прекратила деятельность.

"Минай"

Закарпатский клуб несколько сезонов выступал в Украинской Премьер-лиге, однако после начала полномасштабной войны столкнулся с серьезными финансовыми трудностями.

Команда не могла конкурировать с другими клубами по уровню бюджета, а в 2025 году прекратила существование.

ПФК "Львов"

Клуб был создан на базе старого ФК "Львов", который также в свое время выступал в Украинской Премьер-лиге.

ПФК "Львов" вышел в УПЛ в 2018 году, однако после начала полномасштабной войны покинул элитный дивизион, а впоследствии из-за финансовых проблем фактически прекратил деятельность. В настоящее время от клуба осталась только детско-юношеская школа, которая продолжает воспитывать футболистов.

"Мариуполь"

Один из самых стабильных клубов украинского футбола прекратил существование после уничтожения Мариуполя российскими войсками. Команда потеряла стадион, тренировочную базу и возможность продолжать выступления.

После этого появлялись различные проекты по возрождению мариупольского футбола, однако исторический "Мариуполь" так и не был восстановлен.

"Волынь"

Один из самых известных клубов Западной Украины более 60 лет представлял Луцк на профессиональном уровне. "Волынь" провела 16 сезонов в Высшей лиге и УПЛ, трижды доходила до полуфинала Кубка Украины, а в разные годы за команду выступали Олег Лужный, Евгений Хачериди, Марко Девич, Василий Сачко, Майкон и Папа Гуйе.

После начала полномасштабного вторжения клуб, который на тот момент выступал в Первой лиге, объявил о прекращении деятельности из-за финансовых трудностей.

"Десна"

"Десна" была одним из крепких середняков Украинской Премьер-лиги. Клуб вышел в УПЛ в 2018 году, а уже в сезоне-2019/20 занял четвертое место и дебютировал в еврокубках.

После начала полномасштабной войны "Десна" не смогла продолжать выступления из-за разрушения стадиона, тренировочной базы и сложной ситуации с безопасностью в Чернигове.

В 2025 году клуб официально исключили из состава участников УПЛ, хотя юридически "Десна" не ликвидирована.

"Днепр-1"

СК "Днепр-1" был создан в 2017 году и менее чем за семь лет прошел путь от Второй лиги до борьбы за чемпионство Украины. В сезоне-2022/23 команда стала серебряным призером УПЛ, а уже в следующем году дебютировала в квалификации Лиги чемпионов.

Однако летом 2024 года клуб прекратил существование из-за финансовых проблем и потери инвестора. После снятия с соревнований "Днепр-1" был исключен из состава участников УПЛ. По информации СМИ, на тот момент у клуба также были значительные долги.

"Ворскла"

Один из старейших и наиболее титулованных клубов Украины, основанный в 1955 году, более четверти века был постоянным участником элитного дивизиона.

Главными достижениями "Ворсклы" стали победа в Кубке Украины сезона-2008/09, две бронзовые медали чемпионата Украины и регулярные выступления в еврокубках, в частности на групповом этапе Лиги Европы.

После начала полномасштабной войны клуб оказался в глубоком финансовом кризисе, связанном с проблемами владельца Константина Жеваго.

Команда вылетела из УПЛ, накопила крупные долги, получила трансферные баны от ФИФА, а в 2026 году не прошла аттестацию для участия в профессиональном чемпионате Украины и фактически потеряла профессиональный статус.

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