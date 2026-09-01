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Главная Спорт Тоттенхэм и Челси определили сумму отступных за Мудрика

Тоттенхэм и Челси определили сумму отступных за Мудрика

Ua ru
1 сентября 2026 07:35
Стало известно, сколько Тоттенхэм заплатит за Михаила Мудрика
Михаил Мудрик. Фото: Reuters

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик продолжит карьеру в другом лондонском клубе. "Тоттенхэм" договорился с "синими" об аренде футболиста с возможностью последующего выкупа.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.

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Михаил Мудрик
Сообщение Фабрицио Романо. Фото: скриншот

Условия трансфера Мудрика

По информации источника, стороны согласовали аренду 25-летнего украинца до конца сезона. В контракте будет прописана опция выкупа за 75 млн фунтов стерлингов, однако она не будет носить обязательный характер. По окончании аренды "Тоттенхэм" самостоятельно примет решение о полноценном трансфере.

Мудрик согласился на переход в "шпоры". Одной из главных причин такого решения стало желание вновь работать под руководством Роберто Де Дзерби, который в свое время доверил украинцу место в донецком "Шахтере".

В конце июля Футбольная ассоциация Англии и Мудрик по согласованию с Всемирным антидопинговым агентством заключили мировое соглашение по делу о нарушении антидопинговых правил. Футболист признал свою вину, после чего получил разрешение сразу же вернуться к официальным выступлениям.

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В январе 2023 года «Челси» приобрел Мудрика у донецкого "Шахтера" за 70 млн евро в виде гарантированных выплат. Еще 30 млн евро были предусмотрены в виде бонусов, что сделало этот трансфер самым дорогим в истории украинского футбола.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE писал, что Владимир Кличко оставил послание Мозесу Итауми после поражения Филипа Хрговича.

Также Новини.LIVE сообщал о реакции Тайсона Фьюри на неудачу Итаумы.

Михаил Мудрик Футбол трансферы Челси Тоттенхэм украинские легионеры (футбол)
Агабекян Карен - редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Агабекян Карен

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