Стало відомо скільки Тоттенгем заплатить за Михайла Мудрика

Михайло Мудрик. Фото: Reuters

Український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик продовжить кар'єру в іншому лондонському клубі. "Тоттенгем" домовився із "синіми" про оренду футболіста з можливістю подальшого викупу.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

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Повідомлення Фабріціо Романо. Фото: скриншот

Умови трансферу Мудрика

За інформацією джерела, сторони погодили оренду 25-річного українця до завершення сезону. У контракті буде прописана опція викупу за 75 млн фунтів стерлінгів, однак вона не матиме обов'язкового характеру. Після завершення оренди "Тоттенгем" самостійно ухвалить рішення щодо повноцінного трансферу.

Мудрик погодився на перехід до "шпор". Однією з головних причин такого рішення стало бажання знову працювати під керівництвом Роберто Де Дзербі, який свого часу довірив українцеві в донецькому "Шахтарі".

Наприкінці липня Футбольна асоціація Англії та Мудрик за погодженням зі Всесвітнім антидопінговим агентством уклали мирову угоду у справі про порушення антидопінгових правил. Футболіст визнав провину, після чого отримав дозвіл одразу повернутися до офіційних виступів.

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У січні 2023 року "Челсі" придбав Мудрика у донецького "Шахтаря" за 70 млн євро гарантованими виплатами. Ще 30 млн євро були передбачені у вигляді бонусів, що зробило цей трансфер найдорожчим в історії українського футболу.

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