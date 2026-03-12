Трамп усомнился в безопасности сборной Ирана на ЧМ-2026

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп высказался о возможном участии сборной Ирана на чемпионате мира по футболу. Он заявил, что американская сторона не сможет гарантировать безопасность команды.

Слова Трампа привел портал Новини.LIVE со ссылкой на соцсеть главы Белого дома.

Реклама

Читайте также:

Пост Дональда Трампа о сборной Ирана. Фото: скриншот

Иранцы не получат гарантий безопасности

Президент США прокомментировал возможное участие иранской национальной команды в финальной части турнира на фоне военной операции в Иране.

По словам Трампа, сама команда может приехать на чемпионат мира, однако ситуация с безопасностью вызывает сомнения.

"Национальная сборная Ирана по футболу приветствуется на чемпионате мира, но я действительно не считаю целесообразным их участие в нем — ради их же жизни и безопасности", — написал Трамп.

Чемпионат мира по футболу-2026 будут принимать сразу три страны — США, Канада и Мексика. Основная часть матчей пройдут в США.

Напомним, бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон оценил Александра Усика на фоне себя и Холифилда.

Также Тайсон высказался о Василии Ломаченко и его доминировании в рейтинге P4P.