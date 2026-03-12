Відео
Головна Спорт Трамп відмовився надати гарантії безпеки збірній Ірану на ЧС-2026

Трамп відмовився надати гарантії безпеки збірній Ірану на ЧС-2026

Ua ru
Дата публікації: 12 березня 2026 20:17
Трамп негативно висловився про участь Ірану на ЧС-2026
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що американська сторона не може гарантувати безпеку збірної Ірану на чемпіонаті світу з футболу. Турнір влітку відбудеться у США, Канаді та Мексиці.

Слова Трампа навів портал Новини.LIVE з посиланням на соцмережу очільника Білого дому.

Читайте також:
Дональд Трамп
Пост Дональда Трампа про збірну Ірану. Фото: скриншот

Іранці не отримають гарантій безпеки

Президент США прокоментував можливу участь іранської національної команди у фінальній частині турніру на фоні військової операції в Ірані.

За словами Трампа, сама команда може приїхати на чемпіонат світу, однак ситуація з безпекою викликає сумніви.

"Національна збірна Ірану з футболу вітається на чемпіонаті світу, але я справді не вважаю доцільною їхню участь у ньому — заради їхнього ж життя та безпеки", — написав Трамп.

Чемпіонат світу з футболу-2026 прийматимуть одразу три країни — США, Канада та Мексика. Основна частина матчів пройдуть в США.

Нагадаємо, колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Майк Тайсон оцінив Олександра Усика на фоні себе та Холіфілда.

Також Тайсон висловився про Василя Ломаченка та його домінування в рейтингу P4P.

Іран Дональд Трамп футбол Збірна Ірану з футболу ЧС-2026 з футболу
Андрій Котевич - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Андрій Котевич
