Трамп негативно висловився про участь Ірану на ЧС-2026

Трамп відмовився надати гарантії безпеки збірній Ірану на ЧС-2026
Президент США Дональд Трамп заявив, що американська сторона не може гарантувати безпеку збірної Ірану на чемпіонаті світу з футболу. Турнір влітку відбудеться у США, Канаді та Мексиці.
Слова Трампа навів портал Новини.LIVE з посиланням на соцмережу очільника Білого дому.
Іранці не отримають гарантій безпеки
Президент США прокоментував можливу участь іранської національної команди у фінальній частині турніру на фоні військової операції в Ірані.
За словами Трампа, сама команда може приїхати на чемпіонат світу, однак ситуація з безпекою викликає сумніви.
"Національна збірна Ірану з футболу вітається на чемпіонаті світу, але я справді не вважаю доцільною їхню участь у ньому — заради їхнього ж життя та безпеки", — написав Трамп.
Чемпіонат світу з футболу-2026 прийматимуть одразу три країни — США, Канада та Мексика. Основна частина матчів пройдуть в США.
