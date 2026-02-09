Видео
Главная Спорт Три чемпионата из Топ-5 не будут считать украинских футболистов легионерами

Три чемпионата из Топ-5 не будут считать украинских футболистов легионерами

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 13:15
Украинцев больше не будут считать легионерами в четырех топ-лигах Европы
Виктор Цыганков и Владислав Ванат. Фото: "Жирона"

Украинская ассоциация футбола (УАФ) сделала прорыв для отечественного футбола. Теперь в четырех европейских чемпионатах игроки из Украины не будут считаться легионерами.

Об этом сообщил на пресс-конференции глава УАФ Андрей Шевченко, передает портал Новини.LIVE.

Четыре элитные лиги уберут украинцев из перечня легионеров

Шевченко заявил, что в чемпионатах Испании, Франции, Нидерландов и Германии больше не будут действовать квоты для украинских футболистов.

По его словам, Украинская ассоциация футбола подготовила юридические аргументы и доказательную базу и обратилась к национальным ассоциациям. Партнерам объяснили, что ограничения для украинских легионеров противоречат Соглашению об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, в частности статье 17, и имеют признаки дискриминации.

УАФ предложила пересмотреть внутренние регламенты соревнований. По итогам переговоров положительные решения были приняты в Испании, Франции, Нидерландах и Германии - в турнирах, где ранее действовали квоты.

Переговоры с другими европейскими футбольными ассоциациями продолжаются. Из топлиг еще не достигнуты договоренности с Италией, где действует жесткая квота на легионеров из стран не из ЕС, и Англией, которая не является членом Евросоюза и не обязана выполнять Соглашение об ассоциации.

УАФ футбол Андрей Шевченко Французская Лига 1 Испанская Ла Лига Бундеслига украинские легионеры (футбол)
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
