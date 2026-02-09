Украинцев больше не будут считать легионерами в четырех топ-лигах Европы

Три чемпионата из Топ-5 не будут считать украинских футболистов легионерами
Украинская ассоциация футбола (УАФ) сделала прорыв для отечественного футбола. Теперь в четырех европейских чемпионатах игроки из Украины не будут считаться легионерами.
Об этом сообщил на пресс-конференции глава УАФ Андрей Шевченко, передает портал Новини.LIVE.
Четыре элитные лиги уберут украинцев из перечня легионеров
Шевченко заявил, что в чемпионатах Испании, Франции, Нидерландов и Германии больше не будут действовать квоты для украинских футболистов.
По его словам, Украинская ассоциация футбола подготовила юридические аргументы и доказательную базу и обратилась к национальным ассоциациям. Партнерам объяснили, что ограничения для украинских легионеров противоречат Соглашению об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, в частности статье 17, и имеют признаки дискриминации.
УАФ предложила пересмотреть внутренние регламенты соревнований. По итогам переговоров положительные решения были приняты в Испании, Франции, Нидерландах и Германии - в турнирах, где ранее действовали квоты.
Переговоры с другими европейскими футбольными ассоциациями продолжаются. Из топлиг еще не достигнуты договоренности с Италией, где действует жесткая квота на легионеров из стран не из ЕС, и Англией, которая не является членом Евросоюза и не обязана выполнять Соглашение об ассоциации.
