Україна
Три чемпіонати із Топ-5 не вважатимуть українських футболістів легіонерами

Три чемпіонати із Топ-5 не вважатимуть українських футболістів легіонерами

Ua ru
Дата публікації: 9 лютого 2026 13:15
Українців більше не вважатимуть легіонерами у чотирьох топ-лігах Європи
Віктор Циганков та Владислав Ванат. Фото: "Жирона"

Українська асоціація футболу (УАФ) зробила прорив для вітчизняного футболу. Тепер у чотирьох європейських чемпіонатах гравці з України не вважатимуться легіонерами.

Про це повідомив на пресконференції глава УАФ Андрій Шевченко, передає портал Новини.LIVE.

Читайте також:
Александр Зинченко
Олександр Зінченко. Фото: "Аякс"

Чотири елітні ліги приберуть українців з переліку легіонерів

Шевченко заявив, що в чемпіонатах Іспанії, Франції, Нідерландів та Німеччини більше не діятимуть квоти для українських футболістів.

За його словами, Українська асоціація футболу підготувала юридичні аргументи та доказову базу й звернулася до національних асоціацій. Партнерам пояснили, що обмеження для українських легіонерів суперечать Угоді про асоціацію між Україною та Євросоюзом, зокрема статті 17, і мають ознаки дискримінації.

УАФ запропонувала переглянути внутрішні регламенти змагань. За підсумками переговорів позитивні рішення були ухвалені в Іспанії, Франції, Нідерландах та Німеччині — у турнірах, де раніше діяли квоти.

Переговори з іншими європейськими футбольними асоціаціями тривають. Із топліг ще не досягнуто домовленостей з Італією, де діє жорстка квота на легіонерів із країн не з ЄС, та Англією, яка не є членом Євросоюзу і не зобов’язана виконувати Угоду про асоціацію.

Нагадаємо, Міністерство закорднних справ прокоментувало скандальний інцидент з Михайлом Мудриком та поляками.

Українська біатлоністка виступає на Олімпіаді-2026 з інвентарем, в якому сестра виграла чемпіонат Європи.

УАФ футбол Андрій Шевченко Французька Ліга 1 Іспанська Ла Ліга Бундесліга українські легіонери (футбол)
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
