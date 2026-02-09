Українців більше не вважатимуть легіонерами у чотирьох топ-лігах Європи

Віктор Циганков та Владислав Ванат. Фото: "Жирона"

Українська асоціація футболу (УАФ) зробила прорив для вітчизняного футболу. Тепер у чотирьох європейських чемпіонатах гравці з України не вважатимуться легіонерами.

Про це повідомив на пресконференції глава УАФ Андрій Шевченко, передає портал Новини.LIVE.

Чотири елітні ліги приберуть українців з переліку легіонерів

Шевченко заявив, що в чемпіонатах Іспанії, Франції, Нідерландів та Німеччини більше не діятимуть квоти для українських футболістів.

За його словами, Українська асоціація футболу підготувала юридичні аргументи та доказову базу й звернулася до національних асоціацій. Партнерам пояснили, що обмеження для українських легіонерів суперечать Угоді про асоціацію між Україною та Євросоюзом, зокрема статті 17, і мають ознаки дискримінації.

УАФ запропонувала переглянути внутрішні регламенти змагань. За підсумками переговорів позитивні рішення були ухвалені в Іспанії, Франції, Нідерландах та Німеччині — у турнірах, де раніше діяли квоти.

Переговори з іншими європейськими футбольними асоціаціями тривають. Із топліг ще не досягнуто домовленостей з Італією, де діє жорстка квота на легіонерів із країн не з ЄС, та Англією, яка не є членом Євросоюзу і не зобов’язана виконувати Угоду про асоціацію.

