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Главная Спорт Трубин в затруднительном положении: сезон может провести на лавке

Трубин в затруднительном положении: сезон может провести на лавке

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2026 15:14
Трубин разочарован ролью запасного в Бенфике
Анатолий Трубин. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Вратарь сборной Украины и португальской "Бенфики" Анатолий Трубин в настоящее время утратил место в основном составе команды. Украинец уже четвертый матч подряд проводит на скамейке запасных, а его поведение во время последнего матча привлекло внимание местных журналистов.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Glorioso 1904.

Анатолий Трубин
Анатолий Трубин. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Трубин не скрывает эмоций

По информации источника, во время матча чемпионата Португалии против "Каза Пии", который "Бенфика" уверенно выиграла, Трубин почти не реагировал на события на поле.

Журналисты обратили внимание, что после третьего гола Василиоса Павлидиса украинский вратарь остался сидеть на скамейке запасных и не встал, чтобы поздравить автора забитого мяча. В то же время часть других запасных футболистов активно праздновала забитый гол.

После финального свистка Трубин подошел, чтобы поддержать голкипера "Каза Пии" Андре Гомеша, с которым ранее вместе выступал за "Бенфику".

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В настоящее время основным вратарем лиссабонского клуба является Самуэл Соареш, тогда как Трубин переживает самую длинную серию без игровой практики с момента перехода в "Бенфику".

Ранее украинца связывали с возможным переходом в туринский "Ювентус", однако итальянский клуб переключился на других кандидатов. По информации СМИ, других конкретных предложений по трансферу украинского вратаря пока нет.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о видео с танцем Александры Меркушиной.

Также Новини.LIVE рассказывал, как Владимир Кличко вспомнил о смерти бывшей невесты Хейден Панеттьери.

Футбол трансферы Бенфика Анатолий Трубин украинские легионеры (футбол) Чемпионат Португалии по футболу
Агабекян Карен - редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Агабекян Карен

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