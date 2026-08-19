Трубін розчарований роллю запасного в Бенфіці

Анатолій Трубін. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Голкіпер збірної України та португальської "Бенфіки" Анатолій Трубін наразі втратив місце в основному складі команди. Українець уже четвертий матч поспіль проводить на лаві запасних, а його поведінка під час останнього поєдинку привернула увагу місцевих журналістів.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на Glorioso 1904.

Анатолій Трубін. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Трубін не приховує емоцій

За інформацією джерела, під час матчу чемпіонату Португалії проти "Каза Пії", який "Бенфіка" впевнено виграла, Трубін майже не реагував на події на полі.

Журналісти звернули увагу, що після третього гола Васіліоса Павлідіса український воротар залишився сидіти на лаві запасних і не підвівся, щоб привітати автора забитого м'яча. Водночас частина інших запасних футболістів активно святкувала взяття воріт.

Після фінального свистка Трубін підійшов підтримати голкіпера "Каза Пії" Андре Гомеша, з яким раніше разом виступав за "Бенфіку".

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Наразі основним воротарем лісабонського клубу є Самуел Соареш, тоді як Трубін переживає найдовшу серію без ігрової практики з моменту переходу до "Бенфіки".

Раніше українця пов'язували з можливим переходом до туринського "Ювентуса", однак італійський клуб переключився на інших кандидатів. За інформацією ЗМІ, інших конкретних пропозицій щодо трансферу українського воротаря наразі немає.

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