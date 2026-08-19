Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїСвіт туризмуРинок праціМодаЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіДім та городВійськова економікаШтабТехноШоу-бізнес --Ментальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаСпортПолітикаМобілізаціяОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильГроші ЗСУПромоНерухомістьЕксклюзивКиївХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноКулінаріяНовини дняШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Трубін у патовій ситуації: сезон може провести на лавці

Трубін у патовій ситуації: сезон може провести на лавці

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2026 15:14
Трубін розчарований роллю запасного в Бенфіці
Анатолій Трубін. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Голкіпер збірної України та португальської "Бенфіки" Анатолій Трубін наразі втратив місце в основному складі команди. Українець уже четвертий матч поспіль проводить на лаві запасних, а його поведінка під час останнього поєдинку привернула увагу місцевих журналістів.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на Glorioso 1904.

Анатолий Трубин
Анатолій Трубін. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Трубін не приховує емоцій

За інформацією джерела, під час матчу чемпіонату Португалії проти "Каза Пії", який "Бенфіка" впевнено виграла, Трубін майже не реагував на події на полі.

Журналісти звернули увагу, що після третього гола Васіліоса Павлідіса український воротар залишився сидіти на лаві запасних і не підвівся, щоб привітати автора забитого м'яча. Водночас частина інших запасних футболістів активно святкувала взяття воріт.

Після фінального свистка Трубін підійшов підтримати голкіпера "Каза Пії" Андре Гомеша, з яким раніше разом виступав за "Бенфіку".

Читайте також:

Наразі основним воротарем лісабонського клубу є Самуел Соареш, тоді як Трубін переживає найдовшу серію без ігрової практики з моменту переходу до "Бенфіки".

Раніше українця пов'язували з можливим переходом до туринського "Ювентуса", однак італійський клуб переключився на інших кандидатів. За інформацією ЗМІ, інших конкретних пропозицій щодо трансферу українського воротаря наразі немає.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про відео з танцем від Олександри Меркушиної.

Також Новини.LIVE розповідав, як Володимир Кличко згадав про смерть колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі.

Футбол трансфери Бенфіка Анатолій Трубін українські легіонери (футбол) Чемпіонат Португалії з футболу
Агабекян Карен - редактор, спортивний оглядач
Автор:
Агабекян Карен

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації