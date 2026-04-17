Туран прокомментировал ничью с АЗ и выход Шахтера в полуфинал

Главный тренер донецкого "Шахтера" Арда Туран прокомментировал ничью с АЗ Алкмаар (2:2) в ответном матче четвертьфинала Лиги конференций. По сумме двух встреч "горняки" вышли в полуфинал турнира.

Туран посвятил результат украинцам

Турецкий тренер поблагодарил соперника за матч и отметил уровень нидерландской команды. Он считает, что АЗ имеет большой потенциал и создал "Шахтеру" серьезные трудности.

Тренер подчеркнул, что матч был непростым как в эмоциональном, так и в тактическом плане. Туран отметил организованную игру своей команды, которая смогла противостоять интенсивному прессингу соперника.

"Если говорить о самом матче, то для нас он был эмоциональным. В тактическом плане моя команда сыграла очень хорошо", — сказал Туран.

Отдельно Туран обратился к украинцам, посвятив результат людям, которые переживают сложные времена.

"Я хочу посвятить этот матч всем людям в Украине, которые каждое утро просыпаются с надеждой, что их дети проснутся без взрывов", — добавил Туран.

Первый матч завершился уверенной победой "Шахтера" со счетом 3:0. Ничья во второй игре позволила команде Арды Турана пройти в следующий раунд с общим счетом 5:2.

В полуфинале Лиги конференций "горняки" встретятся с "Кристал Пэлас", который прошел итальянскую "Фиорентину".

