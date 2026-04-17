Головна Спорт Туран присвятив перемогу Шахтаря українцям, які живуть під бомбами

Туран присвятив перемогу Шахтаря українцям, які живуть під бомбами

Дата публікації: 17 квітня 2026 01:36
Туран прокоментував нічию з АЗ та вихід Шахтаря в півфінал
Арда Туран. Фото: "Шахтар"

Головний тренер донецького "Шахтаря" Арда Туран прокоментував нічию з АЗ Алкмар (2:2) у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги конференцій. За сумою двох зустрічей "гірники" вийшли до півфіналу турніру.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу "гірників".

Реклама
Футболисты донецкого Шахтера
Гравці донецького "Шахтаря". Фото: "Шахтар"

Туран присвятив результат українцям

Турецький тренер подякував супернику за матч та відзначив рівень нідерландської команди. Він вважає, що АЗ має великий потенціал і створив "Шахтарю" серйозні труднощі.

Тренер підкреслив, що матч був непростим як в емоційному, так і в тактичному плані. Туран відзначив організовану гру своєї команди, яка змогла протистояти інтенсивному пресингу суперника.

Реклама

"Якщо говорити про сам матч, то для нас він був емоційним. У тактичному плані моя команда зіграла дуже добре", — сказав Туран.

Читайте також:
Реклама

Окремо Туран звернувся до українців, присвятивши результат людям, які переживають складні часи.

"Я хочу присвятити цей матч усім людям в Україні, які щоранку прокидаються з надією, що їхні діти прокинуться без вибухів", — додав Туран.

Перший матч завершився впевненою перемогою "Шахтаря" з рахунком 3:0. Нічия у другій грі дозволила команді Арди Турана пройти до наступного раунду із загальним рахунком 5:2.

У півфіналі Ліги конференцій "гірники" зустрінуться з "Крістал Пелас", який пройшов італійську "Фіорентину".

Як повідомляв портал Новини.LIVE, Андрій Шевченко у Львові відкрив нові футбольні майданчики, які профінансувало ФІФА.

Раніше Новини.LIVE інформував, що Олександр Усик хоче мільярд за бій проти Тайсона Ф'юрі.

Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
Реклама

