Туран прокоментував нічию з АЗ та вихід Шахтаря в півфінал

Головний тренер донецького "Шахтаря" Арда Туран прокоментував нічию з АЗ Алкмар (2:2) у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги конференцій. За сумою двох зустрічей "гірники" вийшли до півфіналу турніру.

Туран присвятив результат українцям

Турецький тренер подякував супернику за матч та відзначив рівень нідерландської команди. Він вважає, що АЗ має великий потенціал і створив "Шахтарю" серйозні труднощі.

Тренер підкреслив, що матч був непростим як в емоційному, так і в тактичному плані. Туран відзначив організовану гру своєї команди, яка змогла протистояти інтенсивному пресингу суперника.

"Якщо говорити про сам матч, то для нас він був емоційним. У тактичному плані моя команда зіграла дуже добре", — сказав Туран.

Читайте також:

Окремо Туран звернувся до українців, присвятивши результат людям, які переживають складні часи.

"Я хочу присвятити цей матч усім людям в Україні, які щоранку прокидаються з надією, що їхні діти прокинуться без вибухів", — додав Туран.

Перший матч завершився впевненою перемогою "Шахтаря" з рахунком 3:0. Нічия у другій грі дозволила команді Арди Турана пройти до наступного раунду із загальним рахунком 5:2.

У півфіналі Ліги конференцій "гірники" зустрінуться з "Крістал Пелас", який пройшов італійську "Фіорентину".

Як повідомляв портал Новини.LIVE, Андрій Шевченко у Львові відкрив нові футбольні майданчики, які профінансувало ФІФА.

Раніше Новини.LIVE інформував, що Олександр Усик хоче мільярд за бій проти Тайсона Ф'юрі.