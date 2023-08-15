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В Днепре россияне повредили ракетами спортивный комплекс

15 августа 2023 09:37
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
В Днепре россияне повредили ракетами спортивный комплекс
Спортивный комплект в Днепре. Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В ночь с 14 на 15 августа российские оккупанты провели массированную ракетную атаку на Украину. В числе пострадавших от бомбардировки населенных пунктов оказался и Днепр. 

В центре города противник повредил известный спортивный комплекс, детали на своей странице в Telegram сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак

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Россияне выпустили по территории Украины 28 ракет, из которых 16 были сбиты силами ПВО. К сожалению, во многих городах по итогам этой атаки зафиксированы разрушения промышленных и инфраструктурных объектов. В списке этих населенных пунктов есть и Днепр. 

Последствия атаки

В 4:19 утра жители Днепра услышали несколько гулких взрывов. Войска противоракетной обороны спасли город от масштабных разрушений, но без последствий для объектов мирной инфраструктуры не обошлось. 

Метеор Днепр
Последствия ракетной атаки в Днепре. Фото:  https://t.me/dnipropetrovskaODA/ 

В частности, пострадал известный в городе спортивный комплекс, популярный среди жителей Днепра бассейн. В нем занимались юноши и дети. Одним из них является 17-летний Александр Желтяков — один из обладателей олимпийской лицензии на Олимпиаду в Париже.

Метеор Днепр
Разрушения в Днепре. Фото:  https://t.me/dnipropetrovskaODA/ 

Сергей Лысак сообщил, что в результате ракетной атаки в спортивном комплексе рухнула внутренняя стена, были выбиты окна, разрушен фасад. Здание подлежит ремонту. 

Напомним, власти показали последствия вражеской атаки после обстрела во Львовской области. 

В Черкасской области вражеская ракета попала по территории медучреждения. 

В результате обстрела Украины 15 августа на Волыни погибли три человека. 

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