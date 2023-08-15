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У Дніпрі росіяни пошкодили ракетами спортивний комплекс

15 серпня 2023 09:37
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
У Дніпрі росіяни пошкодили ракетами спортивний комплекс
Спортивний комплект у Дніпрі. Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У ніч із 14 на 15 серпня російські окупанти провели масовану ракетну атаку на Україну. Серед постраждалих від бомбардування населених пунктів виявився і Дніпро.

У центрі міста противник пошкодив відомий спортивний комплекс, деталі на своїй сторінці в Telegram повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

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Росіяни випустили територією України 28 ракет, з яких 16 були збиті силами ППО. На жаль, у багатьох містах за підсумками цієї атаки зафіксовано руйнування промислових та інфраструктурних об'єктів. У списку цих населених пунктів є Дніпро.

Наслідки атаки

О 4:19 ранку мешканці Дніпра почули кілька лунких вибухів. Війська протиракетної оборони врятували місто від масштабних руйнувань, але без наслідків для об'єктів мирної інфраструктури не обійшлося.

Метеор Дніпро
Наслідки ракетної атаки у Дніпрі. Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA/

Зокрема, постраждав відомий у місті спортивний комплекс, популярний серед мешканців Дніпра басейн. У ньому займалися юнаки та діти. Одним із них є 17-річний Олександр Желтяков — один із володарів олімпійської ліцензії на Олімпіаду в Парижі.

Метеор Дніпро
Руйнування у Дніпрі. Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA/

Сергій Лисак повідомив, що внаслідок ракетної атаки у спортивному комплексі впала внутрішня стіна, були вибиті вікна, зруйнований фасад. Будівля підлягає ремонту.

Нагадаємо, влада показала наслідки ворожої атаки після обстрілу у Львівській області.

На Черкащині ворожа ракета потрапила територією медустанови.

Внаслідок обстрілу України 15 серпня на Волині загинули троє людей.

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