У Дніпрі росіяни пошкодили ракетами спортивний комплекс
У ніч із 14 на 15 серпня російські окупанти провели масовану ракетну атаку на Україну. Серед постраждалих від бомбардування населених пунктів виявився і Дніпро.
У центрі міста противник пошкодив відомий спортивний комплекс, деталі на своїй сторінці в Telegram повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.
Росіяни випустили територією України 28 ракет, з яких 16 були збиті силами ППО. На жаль, у багатьох містах за підсумками цієї атаки зафіксовано руйнування промислових та інфраструктурних об'єктів. У списку цих населених пунктів є Дніпро.
Наслідки атаки
О 4:19 ранку мешканці Дніпра почули кілька лунких вибухів. Війська протиракетної оборони врятували місто від масштабних руйнувань, але без наслідків для об'єктів мирної інфраструктури не обійшлося.
Зокрема, постраждав відомий у місті спортивний комплекс, популярний серед мешканців Дніпра басейн. У ньому займалися юнаки та діти. Одним із них є 17-річний Олександр Желтяков — один із володарів олімпійської ліцензії на Олімпіаду в Парижі.
Сергій Лисак повідомив, що внаслідок ракетної атаки у спортивному комплексі впала внутрішня стіна, були вибиті вікна, зруйнований фасад. Будівля підлягає ремонту.
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