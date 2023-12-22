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В Киеве вручили повестки целой футбольной команде

22 декабря 2023 22:30
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
В Киеве вручили повестки целой футбольной команде
Игроки футбольного клуба "Оболонь". Фото иллюстративное: ФК Оболонь
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

В Киеве мобилизация дошла до игроков футбольного клуба. Выступающие в Украинской премьерлиге члены команды столичной "Оболони" получили повестки от территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Об этом сообщил ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

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"Сейчас главный футбольный курорт — это Буковель. Если вы поедете в Буковель, то будет трудно пройти от елки к елке, чтобы не встретить футболиста. Некоторые даже на лыжах катаются и друг в друга врезаются", — сказал он.

Спиваковский добавил, что это контрастирует с тем, что произошло с футболистами "Оболони" на этой неделе. По его информации, в "Оболонь" поступила групповая повестка на 25 человек.

"Кто-то едет за границу в теплые края, на кого-то приходят повестки. У футболистов может возникнуть вопрос, почему именно на эту команду пришли повестки", — сказал ведущий.

Что известно о ФК "Оболонь"

Команда была создана в начале 2013 года. Ее учредителем и стопроцентным владельцем является ЧАО "Оболонь". Футбольный клуб играет в украинской премьер-лиге.

Сейчас клуб "Оболонь" размещается на 12-м месте в турнирной таблице Премьерлиги. Последнюю игру перед Новым годом в матче первого круга чемпионата на "Оболони-Арене" футболисты проиграли "Динамо" со счетом 2:4.

Ранее мы сообщали, что советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал недавнее заявление министра обороны Украины Рустема Умерова о мобилизации украинцев за границей. Он заявил, что глава оборонного ведомства поступил правильно, но должны быть определенные согласованные аспекты.

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