У Києві вручили повістки цілій футбольній команді

Гравці футбольного клубу "Оболонь". Фото ілюстративне: ФК Оболонь

У Києві мобілізація дійшла до гравців футбольного клубу. Члени команди столичної "Оболоні", які виступають в Українській прем'єрлізі, отримали повістки від територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомив ведучий програми "ТаТоТаке" Михайло Співаковський.

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"Зараз головний футбольний курорт — це Буковель. Якщо ви поїдете в Буковель, то буде важко пройти від ялинки до ялинки, щоб не зустріти футболіста. Дехто навіть на лижах катається й один в одного врізається", — сказав він.

Співаковський додав, що це контрастує з тим, що сталося з футболістами "Оболоні" цього тижня. За його інформацією, до "Оболоні" надійшла групова повістка на 25 осіб.

"Хтось їде за кордон у теплі краї, на когось приходять повістки. У футболістів може виникнути питання, чому саме на цю команду прийшли повістки", — сказав ведучий.

Що відомо про ФК "Оболонь"

Команда була створена на початку 2013 року. Її засновником і стовідсотковим власником є ​​ПрАТ "Оболоньʼ". Футбольний клуб грає в українській прем'єр-лізі.

Зараз клуб "Оболонь" розташовується на 12-му місці в турнірній таблиці Прем'єрліги. Останню гру перед Новим роком у матчі першого кола чемпіонату на "Оболонь-Арені" футболісти програли "Динамо" з рахунком 2:4.

Раніше ми повідомляли, що радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк прокоментував нещодавню заяву міністра оборони України Рустема Умєрова щодо мобілізації українців за кордоном. Він заявив, що голова оборонного відомства вчинив правильно, але мають бути певні узгоджені аспекти.