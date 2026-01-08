Видео
Главная Спорт У легенды футбола, дважды выигрывавшего Золотой мяч, нашли рак

У легенды футбола, дважды выигрывавшего Золотой мяч, нашли рак

Ua ru
Дата публикации 8 января 2026 06:45
Легенда английского футбола Кевин Киган заболел раком
Кевин Киган. Фото: кадр из видео

Ужасные новости для мира футбола поступили из Англии. Легендарный английский футболист и тренер Кевин Киган заболел раком.

Об этом публично сообщила его семья, передает портал Sport.de.

Читайте также:

Болезнь легенды футбола

Известно, что 74-летний экс-игрок и тренер в ближайшее время начнет курс лечения. В связи с этим он поблагодарил врачей за поддержку и помощь.

По информации от семьи, Кигана недавно госпитализировали из-за длительных болей в животе. После обследований врачи поставили онкологический диагноз.

Родные бывшего обладателя двух Золотых мячей (1978 г. и 1979 г.) попросили уважать приватность и не разглашать дополнительные подробности. Поддержку Кигану уже выразили его бывшие клубы — "Ливерпуль" и "Ньюкасл Юнайтед".

Киган является одной из самых ярких фигур европейского футбола 1970-1980-х. Он шесть лет выступал за "Ливерпуль", с которым трижды становился чемпионом Англии, дважды выигрывал Кубок УЕФА и получил Кубок европейских чемпионов. Особый след оставил и в Германии, где в составе "Гамбурга" выиграл Бундеслигу и дважды подряд получил "Золотой мяч".

После возвращения в Англию он играл и тренировал "Ньюкасл Юнайтед", а также некоторое время возглавлял сборную Англии. Его последним матчем во главе национальной команды стало поражение от сборной Германии в отборе ЧМ-2002.

Напомним, ранее украинский боксер Александр Усик купил себе элитный автомобиль.

Легкоатлетка Ярослава Магучих рассказала, что думает о российской музыке в Украине.

футбол болезнь рак Ньюкасл Юнайтед АПЛ
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
