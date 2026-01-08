Відео
Головна Спорт У легенди футболу, який двічі вигравав Злотий м'яч, виявили рак

У легенди футболу, який двічі вигравав Злотий м'яч, виявили рак

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 06:45
Легенда англійського футболу Кевін Кіган захворів на рак
Кевін Кіган. Фото: кадр з відео

Жахливі новини для світу футболу надійшли з Англії. Легендарний англійський футболіст і тренер Кевін Кіган захворів на рак.

Про це публічно повідомила його родина, передає портал Sport.de.

Хвороба легенди футболу

Наразі відомо, що 74-річний ексгравець та тренер найближчим часом розпочне курс лікування. У зв'язку з цим він подякував лікарям за підтримку та допомогу.

За інформацією від сім’ї, Кігана нещодавно госпіталізували через тривалі болі в животі. Після обстежень лікарі поставили онкологічний діагноз.

Рідні колишнього володаря двух Золотих м'ячів (1978 р. та 1979 р.) попросили поважати приватність і не розголошувати додаткові подробиці. Підтримку Кігану вже висловили його колишні клуби — "Ліверпуль" і "Ньюкасл Юнайтед".

Кіган є однією з найяскравіших постатей європейського футболу 1970–1980-х. Він шість років виступав за "Ліверпуль", з яким тричі ставав чемпіоном Англії, двічі вигравав Кубок УЄФА та здобув Кубок європейських чемпіонів. Особливий слід залишив і в Німеччині, де у складі "Гамбурга" виграв Бундеслігу та двічі поспіль отримав "Золотий м’яч".

Після повернення до Англії він грав і тренував "Ньюкасл Юнайтед", а також певний час очолював збірну Англії. Його останнім матчем на чолі національної команди стала поразка від збірної Німеччини у відборі ЧС-2002.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
