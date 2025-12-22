Новая девушка Мбаппе: у игрока роман с португальской актрисой

У Мбаппе появилась новая девушка — фото
Французский форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе проводит успешный год. Он стал рекордсменом по количеству забитых мячей.
На это могла повлиять новая девушка Мбаппе, сообщил паблик GSM.
Мбаппе снова влюбился
Источники утверждают, что у Мбаппе роман с португальской актрисой Даниэлой Мелшиор.
Звездный форвард Реал Мадрид, который недавно отпраздновал 27-летие, активно взаимодействует с актрисой в Instagram. В частности, он полюбил два ее последних сообщения с красной дорожки премьеры перезапуска фильма "Анаконда", которая состоялась 13 декабря. В то же время последний раз Мелшир реагировала на публикации Мбаппе еще в конце октября.
По состоянию на сейчас ни один из них публично не подтверждал роман. В июле еще и сообщалось, что капитан сборной Франции продолжает пользоваться закрытым приложением для знакомств Raya.
Мелшиор известна ролями в фильмах "Быстрый X" и "Отряд самоубийц".
