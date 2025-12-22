Новая девушка Мбаппе: у игрока роман с португальской актрисой

Килиан Мбаппе. Фото: Reuters

Французский форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе проводит успешный год. Он стал рекордсменом по количеству забитых мячей.

На это могла повлиять новая девушка Мбаппе, сообщил паблик GSM.

Даниэла Мелшиор. Фото: instagram.com/danielamelchior

Мбаппе снова влюбился

Источники утверждают, что у Мбаппе роман с португальской актрисой Даниэлой Мелшиор.

Даниэла Мелшиор. Фото: instagram.com/danielamelchior

Звездный форвард Реал Мадрид, который недавно отпраздновал 27-летие, активно взаимодействует с актрисой в Instagram. В частности, он полюбил два ее последних сообщения с красной дорожки премьеры перезапуска фильма "Анаконда", которая состоялась 13 декабря. В то же время последний раз Мелшир реагировала на публикации Мбаппе еще в конце октября.

Даниэла Мелшир. Фото: instagram.com/danielamelchior

По состоянию на сейчас ни один из них публично не подтверждал роман. В июле еще и сообщалось, что капитан сборной Франции продолжает пользоваться закрытым приложением для знакомств Raya.

Мелшиор известна ролями в фильмах "Быстрый X" и "Отряд самоубийц".

