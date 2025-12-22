Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт У Мбаппе появилась новая девушка — фото

У Мбаппе появилась новая девушка — фото

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 09:02
Новая девушка Мбаппе: у игрока роман с португальской актрисой
Килиан Мбаппе. Фото: Reuters

Французский форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе проводит успешный год. Он стал рекордсменом по количеству забитых мячей.

На это могла повлиять новая девушка Мбаппе, сообщил паблик GSM.

Реклама
Читайте также:
Даниэла Мелшиор
Даниэла Мелшиор. Фото: instagram.com/danielamelchior

Мбаппе снова влюбился

Источники утверждают, что у Мбаппе роман с португальской актрисой Даниэлой Мелшиор.

Даниэла Мелшиор
Даниэла Мелшиор. Фото: instagram.com/danielamelchior

Звездный форвард Реал Мадрид, который недавно отпраздновал 27-летие, активно взаимодействует с актрисой в Instagram. В частности, он полюбил два ее последних сообщения с красной дорожки премьеры перезапуска фильма "Анаконда", которая состоялась 13 декабря. В то же время последний раз Мелшир реагировала на публикации Мбаппе еще в конце октября.

Даниэла Мелшиор
Даниэла Мелшир. Фото: instagram.com/danielamelchior

По состоянию на сейчас ни один из них публично не подтверждал роман. В июле еще и сообщалось, что капитан сборной Франции продолжает пользоваться закрытым приложением для знакомств Raya.

Мелшиор известна ролями в фильмах "Быстрый X" и "Отряд самоубийц".

Напомним, ранее Александр Усик вспомнил о годовщине боя с Тайсоно Фьюри.

Также у Усика показали, как он помог Энтони Джошуа перед встречей с Джейком Полом.

футбол Килиан Мбаппе Реал Мадрид Сборная Франции по футболу жены футболистов
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации