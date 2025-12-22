Нова дівчина Мбаппе: у гравця роман із португальською акторкою

Кіліан Мбаппе. Фото: Reuters

Французький форвард мадридського "Реалу" Кіліан Мбаппе проводить успішний рік. Він став рекордсменом за кількістю забитих м'ячів.

На це могла вплинути нова дівчина Мбаппе, повідомив паблік GSM.

Даніела Мелшіор. Фото: instagram.com/danielamelchior

Мбаппе знову закохався

Джерела стверджують, що у Мбаппе роман з португальською акторкою Даніелою Мелшіор.

Даніела Мелшіор. Фото: instagram.com/danielamelchior

Зірковий форвард Реал Мадрид, який нещодавно відсвяткував 27-річчя, активно взаємодіє з акторкою в Instagram. Зокрема, він уподобав два її останні дописи з червоної доріжки прем’єри перезапуску фільму "Анаконда", що відбулася 13 грудня. Водночас востаннє Мелшіор реагувала на публікації Мбаппе ще наприкінці жовтня.

Даніела Мелшіор. Фото: instagram.com/danielamelchior

Станом на зараз жоден із них публічно не підтверджував роман. У липні ще й повідомлялося, що капітан збірної Франції продовжує користуватися закритим застосунком для знайомств Raya.

Мелшіор відома ролями у фільмах "Швидкий X" та "Загін самогубців".

