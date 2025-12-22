Нова дівчина Мбаппе: у гравця роман із португальською акторкою

У Мбаппе з'явилася нова дівчина — фото
Французький форвард мадридського "Реалу" Кіліан Мбаппе проводить успішний рік. Він став рекордсменом за кількістю забитих м'ячів.
На це могла вплинути нова дівчина Мбаппе, повідомив паблік GSM.
Мбаппе знову закохався
Джерела стверджують, що у Мбаппе роман з португальською акторкою Даніелою Мелшіор.
Зірковий форвард Реал Мадрид, який нещодавно відсвяткував 27-річчя, активно взаємодіє з акторкою в Instagram. Зокрема, він уподобав два її останні дописи з червоної доріжки прем’єри перезапуску фільму "Анаконда", що відбулася 13 грудня. Водночас востаннє Мелшіор реагувала на публікації Мбаппе ще наприкінці жовтня.
Станом на зараз жоден із них публічно не підтверджував роман. У липні ще й повідомлялося, що капітан збірної Франції продовжує користуватися закритим застосунком для знайомств Raya.
Мелшіор відома ролями у фільмах "Швидкий X" та "Загін самогубців".
