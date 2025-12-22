Відео
У Мбаппе з'явилася нова дівчина — фото

У Мбаппе з'явилася нова дівчина — фото

Ua ru
Дата публікації: 22 грудня 2025 09:02
Нова дівчина Мбаппе: у гравця роман із португальською акторкою
Кіліан Мбаппе. Фото: Reuters

Французький форвард мадридського "Реалу" Кіліан Мбаппе проводить успішний рік. Він став рекордсменом за кількістю забитих м'ячів.

На це могла вплинути нова дівчина Мбаппе, повідомив паблік GSM.

Даниэла Мелшиор
Даніела Мелшіор. Фото: instagram.com/danielamelchior

Мбаппе знову закохався

Джерела стверджують, що у Мбаппе роман з португальською акторкою Даніелою Мелшіор.

Даниэла Мелшиор
Даніела Мелшіор. Фото: instagram.com/danielamelchior

Зірковий форвард Реал Мадрид, який нещодавно відсвяткував 27-річчя, активно взаємодіє з акторкою в Instagram. Зокрема, він уподобав два її останні дописи з червоної доріжки прем’єри перезапуску фільму "Анаконда", що відбулася 13 грудня. Водночас востаннє Мелшіор реагувала на публікації Мбаппе ще наприкінці жовтня.

Даниэла Мелшиор
Даніела Мелшіор. Фото: instagram.com/danielamelchior

Станом на зараз жоден із них публічно не підтверджував роман. У липні ще й повідомлялося, що капітан збірної Франції продовжує користуватися закритим застосунком для знайомств Raya.

Мелшіор відома ролями у фільмах "Швидкий X" та "Загін самогубців".

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
